Sin filtros: Cynthia Rodríguez reveló el acoso que sufrió en TV Azteca

Cynthia Rodríguez, cantante y conductora de televisión, reveló que fue acosada por un trabajador que pertenecía a TV Azteca. Rodríguez dijo que esto sucedió cuando apenas estaba comenzando en el mundo del espectáculo.

Fue en una entrevista hecha al programa Pinky Promise, la pareja de Carlos Rivera habló por primera vez sobre el acoso que padeció en la televisora del Ajusco. Así lo dijo durante la entrevista:

Fue hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en todo esto y había una persona, ya mayor, que cuando yo estaba promocionando mi primer disco siempre me decía ‘ay, a ver qué día vienes, yo quiero que vengas a cantar’

Cynthia prosiguió su relato y dijo que la presencia de esa persona siempre le causó mucha incomodidad, y aunque no quiso revelar de quién se trataba, si dio algunas direcciones para intentar ubicarlo, señalando que era un conductor muy popular. Además añadió que cuando le tocó presentarse ante las invitaciones que le había hecho esa persona, también salió a relucir su intención de invitarla a salir:

Un día me dijo, quiero que vengas a cenar conmigo, y yo me quedé un poco en <i>shock</i>, luego le dije que sí, que perfecto, que mi papá, mi mamá y mi hermana venían con nosotros y ya me dijo que entonces en otra ocasión, por fortuna mi familia siempre estuvo ahí, conmigo en los primeros años de mi carrera