“No ha sido fácil seguir”: el emotivo mensaje del viudo de Hiromi a tres años de la muerte de la ex “académica”

Fernando Santana, el viudo de la cantante Hiromi Hayakawa, compartió con sus seguidores en Instagram un emotivo mensaje para recordarla a tres años de su muerte.

Fue el 27 de septiembre de 2017 cuando Hiromi, integrante de la tercera generación de La Academia, falleció estando embarazada de su hija Julieta, que también murió.

“27... 3 años”, escribió el cantante al inicio de su mensaje publicado este domingo. “Sé que a donde se fueron iré, sé que donde están estaré”.

“Te extraño mucho, no te imaginas cuánto, no ha sido nada fácil seguir desde hace 3 años, aún me cuesta mucho hacerme a la idea, aún sigo sin creer que no estes aquí, aún no concibo mi vida sin ti. Pero mientras yo viva, siempre vivirán en mí. ¡Te amo, las amo!”, finalizó.

Para acompañar el mensaje, Santana compartió una foto junto a Hiromi, en la cual la cantante lucía un avanzado embarazo.

Los dos posaron sonriendo ante la cámara y es que en aquella época la felicidad como pareja era grande ante el próximo nacimiento de su primera hija. Apenas en enero de 2017 se habían casado y nueve meses después estaban a unas semanas de recibir a la bebé, pero la tragedia llegó de golpe aquel 27 de septiembre.

Alrededor de las 11:40 de la mañana se reportó el fallecimiento de la cantante, que entonces tenía 34 años.

Se dijo que la bebé había muerto en su vientre un día antes y le provocó una hemorragia interna, aunque otra versión, que contó un familiar de Hiromi a Univision, indicó que la cantante había presentado algunos problemas gastrointestinales y aunque le hicieron un ultrasonido que mostraba a la bebé en perfecto estado, la intérprete siguió con el malestar y fue cuando su esposo decidió llevarla directo al hospital.

“Todo estaba bien... Me mandó fotografías en las que le estaban haciendo la ecografía y vimos a Julieta bien y moverse”, reveló la madre de Hiromi sobre la visita de su hija al ginecólogo un día antes de su muerte.

Aunque el nacimiento de su hija estaba planeado para entre el 10 y 19 de octubre (este último el día en que cumpliría 35 años Hiromi), la noche del 26 de septiembre la cantante sintió dolores en el vientre y su esposo la llevó al hospital San Ángel Inn, en donde le detectaron una hemorragia interna y decidieron realizarle una cesárea, pero a la intérprete “se le colapsó el hígado y la niña no recibió oxígeno... Nació muertita, se le murió a ella adentro”, contó su familiar a Univision.

A la medianoche se supo que la niña había fallecido y comenzó la lucha por salvar la vida de Hiromi.

De acuerdo con esa información, Hiromi sufrió cinco paros cardiacos y no logró sobrevivir.

El mismo familiar comentó que aun cuando los especialistas que atendieron a Hiromi no se los dijeron, otros médicos les indicaron que los síntomas correspondían al síndrome de HELLP, considerado como una variante de la preeclampsia y que provoca dolor de cabeza, náuseas, vómito, indigestión después de comer, presión alta y dolor al respirar, entre otros. Dicho síndrome puede confundirse con una gripa, gastroenteritis o una enfermedad viral.

Hiromi, quien tuvo un romance en La Academia con Carlos Rivera, conoció a Fernando Santana en un evento en 2009 relacionado con la marcha gay en Ciudad de México.

Pero fue hasta 2016 que se reencontraron en la obra musical Mentiras y ya no se separaron.

El 19 de octubre de ese año, el día del cumple de Hiromi (nacida en Fukuoka, Japón, en 1982), Fernando le entregó el anillo de compromiso y tres meses más tarde se casaron por lo civil en una ceremonia muy íntima. Apenas un mes después de la boda se enteraron de que se convertirían en padres.

