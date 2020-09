COVID-19 en la Banda El Recodo: Joel Lizárraga y Geovanni Mondragón están contagiados

Joel Lizárraga y Geovanni Mondragón de El Recodo tienen COVID-19 (IG: joeldlizarraga/geovanni.mondragon27)

Integrantes de la Banda El Recodo resultaron contagiados de COVID-19 y por ello no pudieron presentarse en el concierto que la agrupación ofreció este sábado 12 de septiembre en Anaheim, California.

Poncho Lizárraga informó de los contagios al interior de la agrupación.

“Han sido meses difíciles para todos”, dijo a los medios presentes cerca del escenario donde ofrecieron su show, que fue drive-in (es decir, los asistentes acudieron a bordo de su automóvil y desde ahí disfrutaron de la música).

En la entrevista, concedida a Suelta la Sopa y que puede verse en la cuenta de Instagram arrobando gruperos, Poncho explicó que Geovanni dio positivo a COVID-19 y por ello no estuvo presente.

Poncho Lizárraga informó de los contagios de COVID-19 en la Banda El Recodo

“Nuestro compañero está contagiado desafortunadamente; afortunadamente, dentro de lo que cabe, se encuentra bien”.

Poncho Lizárraga explicó que quería ser él de viva voz quien diera a conocer la noticia para evitar que corrieran chismes.

“También mi hermano Joel está contagiado”, añadió sobre la salud de los integrantes de la famosa agrupación. “Se contagió en un supermercado”.

En el caso de Geovanni no tienen claro cómo se dio el contagio pero creen que se dio por medio de su esposa.

Joel Lizárraga se contagió de COVID en un supermercado (IG: joeldlizarraga)

“Creemos que fue por parte de la esposa, su papá se contagió y murió”, señaló Poncho. “Todos estamos expuestos a esto”.

También se supo que Víctor Sarabia y Luis Ibarra, otros integrantes del Recodo, resultaron contagiados de COVID-19.

Golpes al mundo del regional mexicano

Los contagios en El Recodo no son los primeros que han afectado al mundo de la música regional mexicana.

El pasado 24 de junio se supo del fallecimiento de Armando Cardona Sánchez, integrante de La Séptima Banda.

El joven de 30 años resultó contagiado de COVID-19 y estuvo hospitalizado en Sinalo tras presentar complicaciones.

Armando Cardona tenía 30 años (IG: samuelrecoditos)

“La verdad aún no lo creo, qué mala noticia, Compa Armandito le mando un fuerte abrazo hasta el cielo, mis más sinceras condolencias para toda su familia y mis compas de @laseptimabanda .. estamos viviendo tiempos muy muy difíciles”, escribió Samuel Sarmiento de Los Recoditos. “Es una tristeza lo que estamos viviendo hoy en día, tantas personas tantos amigos que se han ido por este mal que acecha al mundo entero ... no cabe duda que la vida nos da un ejemplo que somos tan vulnerables que pareciera que no somos nada ... Dios bendiga tu camino y a nosotros no nos olvide. Hasta pronto Compa armandito, Dios lo tenga en su Santa gloria”.

Días antes Oswaldo “Walo” Silvas, vocalista de la Banda MS, informó de su positivo a COVID-19.

Walo Silvas dio positivo a COVID-19 (IG: walo_ms07oficial)

“Ya les había comentado que había tenido todos los síntomas del virus. Los primeros nueve días yo pensé que había sido dengue, porque era lo que mi médico me había dicho ... por ciertos síntomas, pero al día nueve empecé a sentir otros síntomas como la pérdida del olfalto, la del gusto, ardor de los ojos y la falta de aire que sí fue muy frecuente el que me agitara y me cansara”, dijo en una transmisión en vivo vía Instagram.

Finalmente reveló que el pasado 9 de junio se hizo una prueba que resultó positiva y mostró el documento de los análisis.

El cantante Lorenzo Méndez también se contagió del virus e hizo la cuarentena en compañía de su esposa, “Chiquis” Rivera.

