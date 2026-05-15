Compradores desde el exterior ya adquieren el 10 % de las viviendas vendidas en Colombia

Guillermo Herrera es el presidente de Camacol - crédito Camacol

La internacionalización del mercado inmobiliario empezó a convertirse en una de las principales apuestas para reactivar el sector vivienda en Colombia.

Así lo aseguró la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que reveló que el 10 % de las viviendas vendidas durante 2025 fueron adquiridas por compradores desde el exterior, según información conocida por Revista Semana.

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De acuerdo con Guillermo Herrera, presidente de Camacol, el crecimiento de las compras de vivienda por parte de extranjeros y colombianos residentes fuera del país ya empieza a transformar varias regiones del mercado inmobiliario nacional.

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol- crédito @CamacolBogota/X

El fenómeno tiene mayor fuerza en ciudades turísticas y regiones estratégicas.

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Las cifras presentadas por el gremio muestran que Cartagena y Santa Marta lideran parte de esa tendencia, pues cerca del 20 % de las viviendas comercializadas allí fueron adquiridas por personas fuera de Colombia.

En el Eje Cafetero el porcentaje alcanza el 25 %, mientras que en Medellín llega al 14 %, consolidando a estas zonas como algunos de los principales destinos para inversión inmobiliaria internacional.

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Camacol busca que la vivienda se convierta en motor de reactivación económica.

La estrategia fue presentada durante el Congreso de Vivienda Verde realizado en Medellín, donde el gremio insistió en que la construcción sigue siendo uno de los sectores con mayor capacidad para impulsar empleo, inversión y crecimiento económico.

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Además del impacto financiero, Camacol destacó el avance de la vivienda sostenible en el país.

Colombia se convirtió en líder mundial de vivienda sostenible.

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Durante el evento, Guillermo Herrera reveló que una de cada dos viviendas entregadas en Colombia durante 2025 contaba con características de construcción sostenible o sello verde.

La meta inicialmente estaba proyectada para 2030, pero el sector logró alcanzarla cinco años antes.

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Actualmente el país suma 25 millones de metros cuadrados certificados bajo estándares sostenibles, cifra que posiciona a Colombia como líder mundial en construcción de vivienda sostenible entre 170 países analizados.

La vivienda verde genera ahorros para las familias.

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El modelo de vivienda sostenible busca optimizar el uso de agua, energía y materiales de construcción, permitiendo una reducción en costos de servicios públicos y un menor impacto ambiental.

De acuerdo con Camacol, el crecimiento de este tipo de proyectos demuestra que el mercado colombiano empezó a incorporar criterios de sostenibilidad dentro de la construcción masiva de vivienda.

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Los gremios preparan propuestas para el próximo Gobierno.

El sector constructor trabaja actualmente junto a Asobancaria y Asocajas en un paquete de propuestas económicas y de vivienda que será presentado el próximo 20 de mayo a los candidatos presidenciales.

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol - crédito suministrada a Infoabe

La iniciativa cuenta con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y busca impulsar nuevas medidas para acelerar la recuperación del sector.

Las remesas también impulsan la compra de vivienda.

Uno de los factores que está fortaleciendo la internacionalización del mercado inmobiliario colombiano es el incremento en el ingreso de remesas enviadas desde el exterior.

Camacol considera que esos recursos están ayudando a dinamizar la compra de vivienda, especialmente entre colombianos residentes fuera del país que buscan invertir en ciudades con alta valorización y atractivo turístico.

El gremio propone recuperar subsidios eliminados en este Gobierno.

Entre las propuestas que serán entregadas a los candidatos presidenciales también aparece la recuperación de programas como Mi Casa Ya, subsidio que, según Camacol, permitió que más de 360.000 familias accedieran a vivienda propia.

Guillermo Herrera aseguró que ese programa fue reconocido internacionalmente y facilitó que muchas familias pagaran cuotas incluso inferiores a un arriendo.

También plantean nuevos modelos de vivienda en arriendo.

El gremio constructor propuso ampliar el acceso al crédito hipotecario no solo para población vulnerable, sino también para jóvenes y sectores de clase media.

Además, busca impulsar esquemas de vivienda en arrendamiento especializado, un modelo que ya funciona en países como Chile y que podría convertirse en una nueva alternativa para dinamizar el mercado inmobiliario colombiano.

El sector espera que las medidas ayuden a recuperar la construcción.

La construcción de vivienda ha enfrentado desaceleración en los últimos años por factores como altas tasas de interés, inflación y reducción en subsidios estatales.

Por eso, Camacol insiste en que fortalecer la inversión extranjera, promover vivienda sostenible y facilitar el acceso al crédito serán claves para recuperar el dinamismo del sector en Colombia.