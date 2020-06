Luto en el regional mexicano: murió Armando Cardona de La Séptima Banda por COVID-19

Armando Cardona tenía 30 años (IG: samuelrecoditos)

El género del regional mexicano se encuentra de luto con la muerte del músico Armando Cardona Sánchez, integrante de La Séptima Banda, quien falleció a los 30 años por COVID-19.

Según información del portal Bandamax, el músico se encontraba hospitalizado en Guamúchil, Sinaloa tras presentar complicaciones por coronavirus.

Integrantes de La Séptima Banda y de otras agrupaciones de Regional mexicano expresaron sus condolencias.

Armando Lara, uno de los vocalistas de La Séptima Banda, subió a Instagram una foto de su compañero, encargado de las armonías y conocido como “Armandito”.

"Q.D.E.P mi gordo, te voy a extrañar mucho", escribió Lara.

“D.E.P. @armandoseptima no se ni que escribir pero estamos muy tristes por tu partida loco. #tachiquitotu #yyyyyy #soyoniiiiii”, escribió Efraín Inzunza, otro vocalista de la agrupación.

“La verdad aún no lo creo, qué mala noticia, Compa Armandito le mando un fuerte abrazo hasta el cielo, mis más sinceras condolencias para toda su familia y mis compas de @laseptimabanda .. estamos viviendo tiempos muy muy difíciles”, escribió Samuel Sarmiento de Los Recoditos. “Es una tristeza lo que estamos viviendo hoy en día, tantas personas tantos amigos que se han ido por este mal que acecha al mundo entero ... no cabe duda que la vida nos da un ejemplo que somos tan vulnerables que pareciera que no somos nada ... Dios bendiga tu camino y a nosotros no nos olvide. Hasta pronto Compa armandito, Dios lo tenga en su Santa gloria”.

Jorge Alberto López de El Recodo se unió a las muestras de pesar.

En Instagram subió tres fotos de Armando Cardona y escribió: "No puedo creer esta terrible noticia, nuestro gran y grande camarada el Compa ARMANDITO @armandiolaseptimabanda @laseptimabanda EN PAZ DESCANSE. Tan ALEGRE Y MUY VACILADOR, además muy buen ser humano. Te vamos a recordar siempre como gran ejemplo. Hasta el cielo y más allá donde te encuentres te mando un fuerte abrazo de TAMAZULA COMPLETO En tu HONOR. Te vamos a EXTRAÑAR UN CHING* VIEJO".

Por ahora en el Instagram oficial de La Séptima Banda no se han hecho comentarios respecto de la muerte de Cardona, aunque su más reciente post sí se llenó de mensajes de sus seguidores lamentando el deceso.

La semana pasada Oswaldo “Walo” Silvas, vocalista de la Banda MS, informó que dio positivo a COVID-19.

“Ya les había comentado que había tenido todos los síntomas del virus. Los primeros nueve días yo pensé que había sido dengue, porque era lo que mi médico me había dicho ... por ciertos síntomas, pero al día nueve empecé a sentir otros síntomas como la pérdida del olfalto, la del gusto, ardor de los ojos y la falta de aire que sí fue muy frecuente el que me agitara y me cansara”, dijo en una transmisión en vivo vía Instagram.

Finalmente reveló que el pasado 9 de junio se hizo una prueba que resultó positiva y mostró el documento de los análisis.

Walo Silvas dio positivo a COVID-19 (IG: walo_ms07oficial)

“Sí soy positivo en Covid-19. Afortunadamente me siento muy bien, afortunadamente los síntomas fueron moderados ya los pasé, ya estoy en una etapa en la que no siento ninguna molestia, lo único, y ya cada vez menos, lo de la respiración ... Fueron tres días donde la pasé realmente mal”, señaló.

Silvas reconoció que en un principio dudaba de la existencia del virus, pero después de dar positivo pidió a sus seguidores que se cuiden.

“Yo era de las personas que me rehusaba a pensar que esto estuviera pasando y que se estuvieran tomando medidas tan drásticas, pero pues desafortunadamente me tocó y aquí estamos ahora diciendo que ahí está el virus. Entonces no es ninguna mentira”.

