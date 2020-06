El Mimoso insistió en que dejará el regional mexicano para cantar música cristiana: “Son ciclos”

Ya hace algunos años "El Mimoso" había revelado que se retirará de los escenarios (Foto: Cuartoscuro)

El cantante Luis Antonio López “El Mimoso” sigue firme en su decisión de dejar el género del regional mexicano para dedicarse a la música cristiana.

Ya hace algunos años el ex vocalista de la Banda El Recodo había manifestado sus intenciones de retirarse de los grandes escenarios para cantar a Dios y en una reciente entrevista para el programa De Primera Mano insistió en esa idea.

“Mis decisiones que yo he tomado siempre han sido firmes, coherentes, verdaderas, por eso nunca he sido mentiroso a lo que yo quiero hacer”, aseguró.

Según “El Mimoso” “ son ciclos que tienen que terminar, que gracias a Dios tengo todavía la fuerza, la capacidad, la voz, la potencia para seguir cantando pero ahora va a ser un canto más maravilloso, va a ser un canto más fuerte que va a tocar más corazones”.

El intérprete aseguró que su plan ahora la visualiza ya en un lapso más corto. “Estoy trabajando para de aquí a tres años ya dedicarme a otras cosas”.

Comentó que su decisión es algo que se tiene que respetar.

En noviembre de 2015 el cantante dio a conocer a través de su cuenta de Facebook que se convirtió en cristiano y un par de años después se supo de sus intenciones de retirarse de la música regional mexicana para cantar en iglesias.

“Mi idea es ser feliz totalmente y llenar vacíos, solo con Dios logro esto”, comentó en una entrevista para la Organización Editorial Mexicana. “Me voy a dedicar a algo hermoso. El momento que esté en las iglesias brindando mi testimonio va a ser para cantar a Dios”.

En aquel momento el cantante dijo que ya tenía en mente una gira de despedida de los escenarios.

“Llegué a Dios porque tuve la necesidad de llenar vacíos en mi vida, si esa necesidad de amor, gozo y alegría. Todas las personas deseamos ser felices, que esos vacíos se llenen. Y solo Dios los llenó”, detalló.

Además reveló que estaba listo para grabar un disco de música cristiana. “Ya grabé algunos temas. Me han invitado a muchas iglesias, no he aceptado. Estoy en estos pocos años culminando mi larga trayectoria de 23 años cantando. Gracias a Dios, nos defendemos arriba del escenario, pero tengo que reconocer que vienen nuevas generaciones de talentos que conectan de la noche a la mañana y hay que dejarlos pasar”.

Ya en aquel momento dijo que proyectaba su adiós a los escenarios dentro de unos tres años, los cuales se cumplirían este 2020, pero al parecer habrá aún unos años más del “Mimoso” en la música regional mexicana. Y es que, explicó, unas 40 personas dependían de él, por lo que necesitaba dejar a su grupo bien afianzado antes de retirarse.

La historia de Mimoso

Luis Antonio López nació en noviembre de 1979 en Concordia, Sinaloa y desde adolescente decidió que su futuro estaba en el canto.

En 1998 cumplió su sueño de ingresar a la Banda El Recodo, de la que fue vocalista durante 11 años en los que alcanzó fama gracias a sus interpretaciones de temas como Acá entre Nos y Te Olvidaré.

En febrero de 2010 “El Mimoso” debutó como solista en el Carnaval de Mazatlán, en donde presentó el tema Mi prisionera. Ese mismo año lanzó los sencillos La Historia y Hoy te perdí. Para junio de 2011 el intérprete presentó su disco Ámame.

