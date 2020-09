Andrea Legarreta ya está libre de COVID-19, pero tendrá secuelas

Andrea Legarreta dio positivo COVID-19 hace un par de semanas (IG: andrealegarreta)

Casi dos semanas después de darse a conocer su contagio de COVID-19, la presentadora Andrea Legarreta informó que está libre del virus y celebró la vida.

Con un mensaje en su cuenta de Instagran, la integrante del programa "Hoy compartió con sus seguidores la buena noticia, aunque aclaró que sí tendrá unas ligeras secuelas.

“Hoy me siento especialmente feliz... Especialmente agradecida... ¡Mi cambio física y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido MARAVILLOSO! ¡Ya estoy lista para lo que venga! Dicen que de pronto sentiré algunas secuelas de cansancio, pero ¡NADA con lo que no pueda!”, escribió al inicio de su mensaje.

“¡Ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo... Ya les contaré detalles de lo vivido y aprendido... Pero ¡HOY sólo quiero celebrar la vida!! ¡Sólo les digo que NO HAY MÁS QUE HOY!! ¡Valora hoy! ¡Ríe hoy! ¡Abraza lo que estás viviendo hoy! ¡Y ponte en manos De Dios! No alimentes tus miedos y alimenta tu Fe. Confía y entrégate a lo que estás pasando... #LaVidaSigue”. añadió en su mensaje que tuvo amplia repercusión en la red social, con miles de comentarios de apoyo, como el de su compañera Galilea Montijo.

El mensaje de Andrea Legarreta para informar que está libre de COVID-19

El contagio

Fue el pasado 31 de agosto, al inicio de la emisión de Hoy, cuando Galilea Montijo informó del contagio de Andrea Legarreta.

Poco después la conductora se enlazó con sus compañeros y compartió algunos detalles de su estado.

Indicó que todo comenzó como un resfriado un poco más fuerte, con cansancio y dolor de cuerpo incluidos, además de pérdida de olfato.

Legarreta se enlazó con sus compañeros para hablar de su salud

Sin embargo, con el paso de los días su fiebre aumentó y decidió acudir a un hospital a realizarse la prueba, que finalmente resultó positiva.

Su esposo, Erik Rubín, y sus hijas, Mía y Nina, apenas presentaron síntomas de la enfermedad.

En medio de su contagio, Andrea estuvo hospitalizada un par de días porque se le desarrolló neumonía y tenía algunas dificultades para respirar. “Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito”, explicó en un clip que compartió en su cuenta de Instagram desde el hospital y para evitar cualquier especulación sobre su estado.

Legarreta desde el hospital (Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

El asunto no pasó a mayores y pudo regresar a su casa la semana pasada. “Mis amores, mi casa, mi cama... Gracias a Dios. Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento”, escribió para acompañar su publicación en Instagram en donde informó de su salida del hospital. “También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño”, añadió en su mensaje.

La presentadora además se dio tiempo de aclarar que no sabe en dónde se contagió, pues se dijo que habría sido durante su visita a un cine en compañía de su familia.

