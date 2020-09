“La neumonía está cediendo”: Andrea Legarreta salió del hospital y seguirá en casa tratamiento contra COVID-19

Andrea Legarreta salió del hospital y se encuentra en su casa para continuar su tratamiento contra COVID-19 (IG: andrealegarreta)

La conductora Andrea Legarreta informó a sus seguidores en Instagram que ya salió del hospital, luego de permanecer algunos días internada en observación debido a la neumonía que le provocó su contagio de COVID-19.

Fue el lunes de la semana pasada cuando en el programa Hoy, de Televisa, Galilea Montijo informó del contagio de su compañera, quien horas después se enlazó a la emisión para contar detalles sobre su salud.

Explicó que de todos los miembros de su familia ella fue la que presentó más síntomas de la enfermedad, como cansancio, dolor de cuerpo y pérdida de olfato. Pese a ello aseguró que se encontraba bien.

Sin embargo, días después la propia Legarreta informó que se encontraba en el hospital y es que el virus le estaba ocasionando ya dificultades para respirar al hacer actividades como subir escaleras.

La semana pasada se supo de su contagio

A Legarreta le fue detectada una neumonía y por recomendación médica permaneció unos días internada en el hospital.

Finalmente el domingo por la tarde Legarreta compartió una foto en Instagram en donde se podía ver su mano junto a las de su esposo, Erik Rubín, y sus hijas, Mía y Nina.

“Mis amores, mi casa, mi cama... Gracias a Dios. Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento”, escribió para acompañar su publicación. “También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño”, añadió en su mensaje.

El mensaje de Legarreta para anunciar que salió del hospital

Legarreta aprovechó para agradecer al personal de los hospital, “¡Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto! ¡Dios los bendiga!”

Explicó que está mejorando día con día y que pronto la volverán a ver al cien por ciento.

Al final de su mensaje Legarreta agradeció al público por su cariño y buenos deseos. “¡Dios me los proteja a todos! ¡Los amo! Y pase lo que pase en sus vidas, ¡NO PIERDAN LA FE!”.

La salud de la conductora alarmó al darse a conocer su hospitalización, pues ello implicaba que había mostrado mayores complicaciones tras su contagio de COVID-19.

Para acallar cualquier rumor, la propia Legarreta compartió un video desde el hospital en donde explicó lo que estaba ocurriendo.

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

“Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa”, comentó.

“Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito”, añadió en el clip.

Además compartió con sus seguidores una placa de sus pulmones para demostrar que no tienen daño severo. “Así se ven mis pulmones... las manchitas blancas son señal de neumonía... Gracias a Dios no está tan mal y saldremos pronto de ésta”, escribió para acompañar la imagen que pudo verse el sábado en sus historias de Instagram.

Por supuesto, por ahora no hay una fecha establecida para que Andrea se reincorpore al programa Hoy, que tomó medidas de seguridad inmediatas tras el contagio de Legarreta. Los compañeros con los que convivió en la emisión ya se hicieron la prueba de COVID-19 y resultaron negativos.

