Más allá de los rumores de distanciamiento: Galilea Montijo y Andrea Legarreta revelaron cuánto se extrañan

Galilea Montijo y Andrea Legarreta conforman una de las duplas más queridas en la conducción de la televisión mexicana y aunque por años se ha especulado una rivalidad, lo cierto es que ambas han compartido diversos momentos de la convivencia que tienen tanto dentro como fuera del set de Hoy y que ahora añoran no sólo por las medidas sanitarias, sino porque una de ellas está en recuperación tras contraer COVID-19.

La presentadora jalisciense recordó una divertida reunión con su compañera de trabajo, donde no sólo disfrutaron de la buena comida y bebida, sino también de las risas y el amor de sus seres cercanos.

Galilea y Andrea realizaban una cata de mezcal en la que lucieron muy risueñas y juntas, a pesar de que por años se ha especulado que no tienen una buena relación.

“Sí mana”, animó Legarreta a Montijo para degustar la bebida mexicana e incluso la auxilió en el momento en el que casi se ahoga.

Esta convivencia fue compartida por Galilea Montijo en su cuenta de Instagram para expresar lo que siente por Andrea Legarreta, quien actualmente se mantiene aislada en su casa porque la semana pasada dio positivo en la prueba del coronavirus.

“Es que ya te extraño bebabetsssssssss @andrealegarreta 😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫 te extraño en @programahoy y en la vida 🥺 #teodiocovid”, escribió la conductora para alentar en su recuperación a su gran amiga.

Andrea Legarreta respondió al emotivo comentario que recibió a través de redes sociales: “¡¡¡¡Ayyyyy mamacita hermosa!!!! ¡¡Qué ricooooo!! ¡¡¡¡Me urgen unos mezcales, unas carcajadas!!!! ¡¡Música y pláticas deliciosas!!”.

Además aprovechó para informar cómo se encuentra su salud, después de que la semana pasada fue diagnosticada con COVID-19 y días después hospitalizada a causa de una neumonía leve.

“¡¡¡Dios es bueno y ya falta cada vez menos!!! ¡¡¡Nos extraño juntas mi negrita!!! ¡¡Ya estoy casi al 100000!! ¡¡¡Te amo mi negrita!!! #PincheCovid”, confesó entre los comentarios de la publicación de Galilea Montijo.

Además, desde sus historias de Instagram, Legarreta volvió a reiterar que a pesar de su enfermedad y la de su familia mantiene un buen estado de ánimo: “Tu cuerpo escucha todo lo que dice tu mente. Sé positiva”.

(Foto: captura de Instagram)

Andrea Legarreta dio a conocer su padecimiento la semana pasada y las alarmas se encendieron en el programa Hoy, donde todos los conductores se sometieron a la prueba para descartar riesgos con su salud.

A pesar del diagnóstico afirmativo, la también actriz no ha perdido la esperanza en que en breve superará esta adversidad en compañía de su esposo Erik Rubín y sus hijas Mia y Nina, quienes también resultaron contagiados.

Hace unos días dio a conocer que fue internada porque fue diagnosticada con neumonía, uno de los malestares que acompañan al coronavirus.

El video que Andrea Legarreta publicó sobre su traslado al hospital preocupó a todos su seguidores. En las imágenes se le vio dentro de la cápsula médica, utilizada para evitar que los pacientes positivos contagien al personal sanitario o a otras personas.

Además publicó un clip para explicar las razones de su hospitalización: “Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa”.

Añadió que el resto de su familia también está bien y no tienen muchos malestares de coronavirus, más que algunos síntomas característicos de la enfermedad.

“Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito”, explicó en la grabación de algunos minutos, publicada en su cuenta de Instagram.

También mostró que el progreso de la neumonía en su organismo no fue tan invasivo y por lo mismo fue dada de alta unos días después para continuar con su tratamiento en casa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“La neumonía está cediendo”: Andrea Legarreta salió del hospital y seguirá en casa tratamiento contra COVID-19

“Sigue luchando”: Andrea Legarreta y el mensaje en medio de su hospitalización por COVID-19

“Gracias a Dios no está tan mal”: Andrea Legarreta mostró el avance de la neumonía en sus pulmones