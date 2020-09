“Te amo, quería recordártelo”: En plena recuperación de COVID-19, Andrea Legarreta compartió una foto de hace 30 años

La presentadora compartió una foto tomada en 1990 (Foto: Instagram)

En este periodo en el que Andrea Legarreta se encuentra en aislamiento en su casa para recuperarse tras su contagio por COVID-19, también ha demostrado que sigue muy enamorada de su esposo Erik Rubín, con quien se casó hace 20 años y procreó a las hoy adolescentes Mía y Nina.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde esta mañana la conductora compartió una antigua fotografía de su baúl de los recuerdos con la que además de mostrarse agradecida por lograr haber superado la enfermedad provocada por el coronavirus, también refrendó su amor por el músico ex Timbiriche. En la imagen compartida por la presentadora de Hoy, aparece junto a Erik Rubín con su característico look de la década de los 90, cuando lucía una larga melena rubia y rizada; también aparece con ellos en la foto el actor y cantante Alejandro Ibarra, quien luce un cabello corto.

Dicha publicación corresponde a la dinámica de redes sociales TBT, que se refiere a Throwback Thursday, bajo la cual los usuarios rememoran a través de una fotografía algún pasaje de otro tiempo, como en esta ocasión que la fotografía corresponde a cuando Legarreta participaba como actriz en la telenovela Alcanzar una estrella 2, melodrama en el que tanto Rubín como Ibarra conformaban parte del grupo musical Muñecos de papel, en el que también participaron figuras como Angélica Rivera, Pedro Fernández, Bibi Gaytán y Ricky Martin hace 30 años.

Andrea Legarreta participó en "Alcanzar una estrella 2", una de sus primeras apariciones en televisión (Foto: Instagram)

Legarreta acompañó la imagen con el siguiente texto:

Erik Rubín y yo... <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/tbt/">#TBT</a> Siendo compañeros de trabajo y amigos en <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/alcanzarunaestrella2/">#AlcanzarUnaEstrella2</a> <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/mun%CC%83ecosdepapel/">#MuñecosDePapel</a> Hace apenas 30 años... Dios y la vida nos tienen siempre deparadas situaciones insospechadas... En qué momento estos 3 muchachitos íbamos siquiera a sospechar TODA la travesía que hemos vivido hasta llegar al día de hoy!! AGRADEZCO cada instante... Esta aventura llamada vida ha valido la pena! Las risas, el gozo, el llanto, las batallas, los miedos, los éxitos... Hoy estos dos chiquillos somos otros totalmente distintos a los de la foto! Hoy juntos y unidos... Hoy padres de un par de seres maravillosos! Escribiendo nuestra historia... ¿Qué sigue? Continuar avanzando... Con la frente en alto seguir librando batallas y saboreando lo que nos trae la vida! Un día a la vez... Con amor y agradecimiento! Vamoooos LA VIDA ES HOY! Te amo <a href="https://www.instagram.com/erikrubinoficial/">@erikrubinoficial</a> quería recordártelo

La publicación de inmediato fue comentada por algunos de sus casi 5 millones de seguidores, quienes la mayoría aplaudieron el gesto y le desearon lo mejor a la pareja.

Cuando se enteró de su diagnóstico, Legarreta se enlazó con sus compañeros para hablar de su salud (Foto: Captura de pantalla)

La recuperación en casa

Fue este martes cuando Legarreta anunció en sus redes sociales que ya presenta mejorías en su estado de salud, luego de que hace una semana, ella, su esposo Erik Rubín y sus dos hijas, Mía y Nina contrajeron el COVID-19. Su condición de salud se vio afectada y derivó en una neumonía (complicación común de la enfermedad) por lo que fue internada en un hospital al sur de la Ciudad de México, cercano a su residencia ubicada en Fuentes del Pedregal.

La conductora festejó su salida del hospital, ante lo cual recibió apoyo por parte de sus fans en las redes sociales y por supuesto de quienes son seguidores del matutino más popular de la televisión mexicana. Así fue como Andrea festejó que ya se encuentra en casa:

“Mis amores, mi casa, mi cama… Gracias a Dios. Día a día mejorando…Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores (que) mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño” , señaló la también actriz.

