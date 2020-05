“Nunca tuvo los pantalones de pedirle una disculpa”: por qué Karla Luna no perdonó de frente a Karla Panini

Karla Panini y Karla Luna fueron amigas y compañeras en Las Lavanderas (IG: malinfluencersmx/ karlalunatv)

Aunque Karla Panini aseguró al periodista Gustavo Adolfo Infante que ella y Karla Luna “se perdonaron”, en realidad las cosas no ocurrieron así, como declaró recientemente una amiga cercana de Luna.

De acuerdo con esa persona, quien fue parte del círculo íntimo de Luna, Karla perdonó a Panini ante Dios, pero nunca cara a cara.

La mujer habló para el sitio La Columnaria y rechazó la versión de Panini sobre el perdón.

Karla Luna perdonó a Panini como mujer y no cara a cara, se lo dijo a Dios que la perdonaba, porque ella nunca tuvo los pantalones para ir a pararse al hospital y pedirle una disculpa como lo hizo otra persona que ya también se involucró en el tema

Karla Luna falleció en septiembre de 2017 (IG: karlalunatv)

Al parecer, la “otra persona” habría sido la presentadora Fabiola Martínez, quien fue amante de Américo Garza (ex esposo de Luna y actual esposo de Panini).

De acuerdo con la amiga, la mujer le dijo "Perdóname, fui su amante", a lo que Luna respondió "Te perdono".

La misma persona citada por La Columnaria insistió en que Panini jamás fue vista en el nosocomio."Jamás se paró en el hospital a pedirle una disculpa como ella lo dice, ni fueron amigas ya al final, ni nada. Karla Luna solo le dijo a Dios ‘yo la perdono como mujer'".

Karla Luna habló a "Ventaneando" de la acusación de infidelidad que le hizo Karla Panini

Esa versión contrasta con lo declarado apenas hace unos días por Gustavo Adolfo Infante, quien viajó la ciudad de Monterrey para entrevistar en exclusiva a Karla Panini y Américo Garza.

Aunque será hasta el lunes cuando se transmita completa la charla con ambos, Infante ofreció algunos detalles como adelanto.

Dijo, por ejemplo, que "Panini no quiso comentar nada sobre Luna, ella dice que habló con quien tenía que hablar, que era Karla Luna en su momento, que se perdonaron y a nadie más tenía que darle explicaciones. Ella fue muy clara en decírmelo”

Al no hablar de Karla Luna, no se sabe si Panini se referirá a otros asuntos relacionados con ella y a los ataques de los que ha sido objeto en las últimas semanas.

Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Karla Panini (Foto: Twitter@deprimeramano)

El empresario Felipe Silva dijo haber tenido relaciones sexuales con ella a cambio de dinero y una mujer conocida como “La Parcera”, a cargo de la cuenta de Instagram “Karla Luna la verdad”, aseguró que Panini trató de quitarse la vida y es adicta a los medicamentos.

“Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable. Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida”, reveló.

Dicha versión, hace algunos años, también fue hecha pública por Karla Luna.

(Foto: Twitter@deprimeramano)

“En esa relación de tres personas, porque así lo hicieron ellos, de las mujeres quien trató de quitarse la vida, no fui yo. Que investiguen bien quién fue la que trató de suicidarse en varias ocasiones para chantajear tal vez, para retener tal vez, porque estaba a lo mejor con preocupaciones, con cuestiones psicológicas, por lo que sea, que pregunten e investiguen, no fui yo”, declaró Luna en 2015 a No lo Cuentes.

Luna además habló sobre el consumo de medicinas por parte de Panini.

“La gente lo vio, investíguenlo, quién fue la que trató de quitarse la vida en varias ocasiones, quién fue la que tomó medicamentos como rivotril y diazepam y quién era la que no vivía sin este tipo de medicamentos, ¡quién trató de quitarse la vida con estos medicamentos!”.

