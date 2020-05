“Quien trató de quitarse la vida no fui yo”: Karla Luna ya había revelado los intentos de Karla Panini

En unos mensajes en Twitter, Karla Panini dio a entender que Karla Luna había sido infiel (IG: karlalunatv/ malinfluencersmx)

Karla Luna ya había revelado que Karla Panini trató de quitarse la vida tomando medicamentos.

Y es que apenas la semana pasada una mujer conocida como “La Parcera”, quien se encuentra detrás de la cuenta de Instagram “Karla Luna la verdad”, reveló oscuros detalles detrás de la ex Lavandera, quien hoy se encuentra otra vez en el ojo público por la traición a su amiga.

“La Parcera” dijo en entrevista con el programa Chisme No Like que Panini “sigue tomando muchos antidepresivos, es una persona que sufre de depresión. Toma medicamentos para dormir, los suspendió cuando se quedó embarazada... es adicta a los medicamentos a los antidepresivos a las pastillas para dormir, no es una persona emocional estable”.

Añadió que esos problemas la llevaron incluso a un intento de suicidio.

“Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable. Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida”.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram llamada Mal Influencers, Panini publicó una captura de pantalla relacionada con esa historia y aseguró que se trataba de información falsa.

En el Instagram de Karla Panini se publicó esta captura de pantalla (IG: malinfluencersmx)

En medio de esas versiones, se recordó que Karla Luna ya había hablado del asunto en 2015.

Luna ofreció una entrevista al programa No lo cuentes, en donde dijo que ella no había tenido intenciones de quitarse la vida y, sin mencionar nunca el nombre de Panini, dejó ver que más bien había sido su ex compañera en Las Lavanderas.

En esa relación de tres personas, porque así lo hicieron ellos, de las mujeres quien trató de quitarse la vida, no fui yo. Que investiguen bien quién fue la que trató de suicidarse en varias ocasiones para chantajear tal vez, para retener tal vez, porque estaba a lo mejor con preocupaciones, con cuestiones psicológicas, por lo que sea, que pregunten e investiguen, no fui yo

Luna además habló sobre el consumo de medicinas por parte de Panini.

“La gente lo vio, investíguenlo, quién fue la que trató de quitarse la vida en varias ocasiones, quién fue la que tomó medicamentos como rivotril y diazepam y quién era la que no vivía sin este tipo de medicamentos, ¡quién trató de quitarse la vida con estos medicamentos!”.

Karla Luna aseguró que ni el cáncer la había derrumbado (IG: karlalunatv)

Luna señaló que ella no intentó quitarse la vida porque ni siquiera el cáncer la hizo rendirse.

“Ni siquiera me rendí con el cáncer, pude haber doblado las manos y haber dicho ‘esta enfermedad ya me tocó, me acabo de dar cuenta de lo peor que me pueden hacer en la vida ya es el momento para agarrarlo como un tobogán de bajada y me dejo morir’, ¡claro que no!, yo tengo hijos y nada vale la pena tanto como para que uno se quite la vida".

No se sabe si el asunto del supuesto intento de suicidio y el consumo de medicamentos fue tocado por Gustacvo Adolfo Infante en la entrevista que le hizo a Karla Panini el pasado jueves.

Entrevista Karla Panini (Foto: Twitter@deprimeramano)

En aquella charla, que será transmitida el lunes en el programa De Primera Mano, Panini aseguró que Luna y ella se perdonaron.

“Karla Panini no quiso comentar nada sobre Luna, ella dice que habló con quien tenía que hablar, que era Karla Luna en su momento, que se perdonaron y a nadie más tenía que darle explicaciones. Ella fue muy clara en decírmelo”, explicó Infante.

“Tanto Karla Luna le fue infiel a Américo Garza, como Américo Garza le fue infiel a ella”, fue otra de las revelaciones sobre la entrevista que hizo Gustavo Adolfo.

