Para Carrillo no hay delito que perseguir y ya se presentaron las pruebas para demostrar la inocencia de Collado, quien es cercano a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Esto a pesar que tiene una cuenta congelada en Andorra porque no pudo acreditar la procedencia lícita de los recursos ahí depositados.