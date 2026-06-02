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Entre enero y marzo de 2026 desaparecieron 476 personas en Bogotá: los casos se concentran cinco localidades

Cientos de familias afrontan la incertidumbre mientras el fenómeno golpea principalmente a hombres y adolescentes

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Un promedio de cinco personas desaparecen cada día en Bogotá, destacando la urgencia de fortalecer mecanismos de búsqueda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Un promedio de cinco personas desaparecen cada día en Bogotá, destacando la urgencia de fortalecer mecanismos de búsqueda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un panorama alarmante y doloroso afrontan cientos de familias en Bogotá, tras revelarse que 476 personas han desaparecido en la capital entre enero y marzo de 2026, según cifras recientes de Medicina Legal y la denuncia pública presentada en el Concejo de Bogotá por la cabildante María Clara Name Ramírez.

Los datos, discutidos durante una sesión de control político, pusieron en evidencia que, en promedio, cinco personas desaparecen cada día en la ciudad, una realidad que exige acciones inmediatas y coordinadas de las autoridades. La concejal Name detalló que el fenómeno de las desapariciones no afecta por igual a todas las zonas de la ciudad.

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El 33% de los casos se concentra en cinco localidades: Ciudad Bolívar (13%, 60 casos), Kennedy (12%, 59 casos), Bosa (9%, 43 casos) y Engativá y Santa Fe (7% cada una, 32 casos). El patrón indica que el flagelo se ensaña con sectores específicos, muchos de ellos marcados por altos índices de vulnerabilidad social.

El análisis por grupos etarios revela que adolescentes y adultos representan el 32% cada uno de los desaparecidos, seguidos por jóvenes entre 18 y 28 años (23%) y adultos mayores (11%).

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La primera infancia e infancia registran los porcentajes más bajos (1% cada uno). Al desglosar por sexo, los hombres suman el 61% de los casos, mientras que las mujeres representan el 39%, lo que resaltó una mayor incidencia en la población masculina durante el periodo observado.

Redes comunitarias y mecanismos institucionales se articularán para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas en Bogotá - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Engativá y Santa Fe concentran el 33% de los casos de desapariciones reportados en la capital - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El estado actual de los procesos de búsqueda arroja cifras preocupantes: el 60% de las personas reportadas siguen desaparecidas, el 37% han sido halladas con vida y el 3% aparecieron fallecidas. Para la cabildante, dicha realidad mantiene en vilo a cientos de familias que viven el drama de la incertidumbre y la desesperación ante la falta de información sobre sus seres queridos.

La concejal Name hizo un llamado urgente a la Administración distrital y a las autoridades competentes para que refuercen los mecanismos de búsqueda, mejoren la articulación institucional y brinden atención integral a las familias afectadas.

“Estas cifras reflejan la urgencia de reforzar de manera inmediata los mecanismos de búsqueda urgente, mejorar la articulación institucional y brindar una verdadera atención integral a las familias afectadas que viven el drama de la incertidumbre”, concluyó.

No hay que esperar 72 horas para denunciar

Uno de los mitos más peligrosos en materia de desapariciones es creer que se debe esperar 72 horas para reportar un caso. Desde 2025, en Bogotá el reporte de desaparición debe ser inmediato, comunicándose a la Línea 123 sin demoras.

Las primeras tres horas son cruciales para ubicar a la persona, por ello, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de su programa Aide (Asistencia Integral a la Denuncia), ha fortalecido la ruta de atención y acompañamiento, orientando a los familiares y articulando la respuesta rápida de la policía, el C4 y la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia inmediata es clave: en Bogotá ya no existen las 72 horas de espera para reportar personas desaparecidas - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá
La denuncia inmediata es clave: en Bogotá ya no existen las 72 horas de espera para reportar personas desaparecidas - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El proceso inicia con la orientación sobre el reporte a la Línea 123, que activa la respuesta policial y articula acciones en el Centro de Comando y Control. Se apoya a la familia en la formalización del reporte ante la Fiscalía, que activa el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), y se orienta sobre el diligenciamiento del reporte en el Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres), fundamental para el cruce y seguimiento de información a nivel nacional.

El programa Aide ha atendido en lo corrido del año 50 casos, acompañando a las familias hasta dar con el paradero de sus seres queridos y facilitando el acceso a los canales formales con el propósito de reducir la angustia y evitar errores que puedan entorpecer la búsqueda.

Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, el 80% de los desaparecidos menores de edad son mujeres entre 13 y 15 años, siendo factores recurrentes la evasión voluntaria por conflictos familiares, vínculos afectivos con adultos o pares mayores, captación a través de redes sociales, consumo de sustancias psicoactivas y antecedentes de salud mental.

Bogotá pide responsabilidad en uso de la Línea 123: 72 % de llamadas son improcedentes - crédito Secretaría Seguridad Bogotá
Las principales causas de desaparición en menores incluyen conflictos familiares, redes sociales y consumo de sustancias, según la Secretaría de Seguridad - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

En adultos jóvenes, las desapariciones suelen asociarse a encuentros pactados por aplicaciones digitales, mientras que en adultos mayores, los motivos suelen ser condiciones neurológicas como Alzheimer o demencia. Frente a esta realidad, las autoridades recomiendan:

  • Reportar de inmediato la desaparición a la Línea 123. No esperar 72 horas y aprovechar las primeras tres horas para maximizar las posibilidades de localización.
  • Una vez la persona aparezca, notificar también a la Línea 123 para redirigir recursos y documentar los motivos de la desaparición, insumo clave para la prevención.
  • No compartir números personales en boletines de búsqueda para evitar fraudes. Siempre canalizar la información a través de la Línea 123.

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