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En medio de la polémica, Maru Campos felicita a la marchista Alegna González por su victoria en Madrid

El reconocimiento menciona que los resultados contribuyen a fortalecer el prestigio deportivo de Chihuahua

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Primer plano de dos mujeres sonrientes: una rubia con chaleco azul y camisa a rayas, y otra morena con cabello largo y camisa morada, frente a una pared de ladrillos.
La gobernadora Maru Campos felicitó a la marchista Alegna González por sus recientes triunfos internacionales en atletismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, felicitó a la marchista Alegna González por su triunfo en el Gran Premio Internacional en Madrid

Según un mensaje que publicó este 1 de junio en su cuenta de X, Maru Campos reconoció a la atleta como “una chihuahuense que “pone en alto el nombre de Chihuahua y de México” y le expresó respaldo: “¡Felicidades, Alegna! ¡Sabes que cuentas conmigo!”, de acuerdo con la publicación.

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En un video difundido este 1 de junio en las redes de Maru Campos se presenta a González como ejemplo y orgullo”. En ese materiales recalcado que su esfuerzo, disciplina y pasión” la han llevado “a lo más alto.

La mexicana Alegna González gana por segundo año consecutivo el Gran Premio de marcha en Madrid

Alegna González gana el Gran Premio Internacional de marcha en la Gran Vía de Madrid y repite su éxito del año anterior. (AP Foto/Matthias Schrader)
Alegna González gana el Gran Premio Internacional de marcha en la Gran Vía de Madrid y repite su éxito del año anterior. (AP Foto/Matthias Schrader)

Alegna González y el italiano Francesco Fortunato ganaron el pasado 31 de mayo el Gran Premio Internacional de marcha en la Gran Vía de Madrid, una prueba de categoría oro de World Athletics sobre 10 kilómetros en la que la Chihuahua repitió triunfo un año después y el europeo vuelve a imponerse tres años más tarde, de acuerdo con EFE.

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González llegó con un tiempo de 44:03 en una carrera en la que la peruana Evelyn Inga termió segunda con 44:16 y la española Aldara Meilán ocupó el tercer lugar con 44:46. Meilán mejoró su marca personal, que hasta ahora era de 45:06.

Alegna González, subcampeona mundial en Tokio 2025, se presentó como favorita y confirmó esa condición en la capital española.

La atleta mexicana dijo que la exigencia de la prueba estuvo marcada por el nivel de sus rivales y por la temperatura.

“A pesar de la dura competencia que he tenido y del calor, me he visto muy bien mentalmente y he podido ganar, que era mi objetivo. Me encanta competir en este escenario de la Gran Vía y en una prueba corta de 10 kilómetros para poder demostrar mi velocidad. Ahora a centrarme en el próximo gran reto, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 1 de agosto”, declaró.

Alegna González prioriza los Juegos Centroamericanos en su calendario de 2026

Alegna González compitió en Madrid con el objetivo de mantener su racha ganadora y está enfocada en los Juegos Centroamericanos de República Dominicana. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Alegna González compitió en Madrid con el objetivo de mantener su racha ganadora y está enfocada en los Juegos Centroamericanos de República Dominicana. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Antes de correr en la prueba de categoría oro de World Athletics, Alegna González afirmó al medio EFE que suma tres carreras y tres victorias en 2026. Detalló que ganó en Filadelfia en 5 mil metros y en Rio Maior, Portugal, y La Coruña, España, en medio maratón.

La atleta dijo que Madrid figura entre sus competencias favoritas, aunque advirtió que el circuito exige preparación específica. “Aquí en Madrid hay que estar preparada para el recorrido, que tiene diez subiditas, pero me encanta estar de nuevo en esta competición”, señaló González.

Aunque este año no hay Campeonato Mundial ni Juegos Olímpicos, González explicó que su prioridad competitiva está puesta en los Juegos Centroamericanos de agosto en República Dominicana. Sobre su aspiración para esta temporada, fue directa: “Ganar una medalla en los Juegos Centroamericanos y seguir con esta racha que llevo”, dijo.

La subcampeona mundial sostuvo que vive una etapa de madurez deportiva por su rendimiento, sus tiempos y la continuidad física. “Llevo un año sin lesiones, no me he resentido de los problemas que tuve, y me veo una atleta más madura”, afirmó González.

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