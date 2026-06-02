Colombia

Así fue la caída de alias La Abuela, una mujer de 68 años que custodiaba más de 11.000 dosis de marihuana

Un procedimiento liderado por la Policía Nacional terminó en la detención de una mujer que, según las investigaciones, se encargaba de la coordinación, la vigilancia y la entrega de sustancias ilícitas en Bucaramanga

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Manos de una adulta mayor con anillos dorados siendo esposadas por un oficial de la Policía de Colombia, quien viste un uniforme oscuro.
Una acción conjunta permitió encontrar el lugar usado como depósito de estupefacientes y descubrir a la responsable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 1 de junio de 2026, la Policía Nacional confirmó la captura de una mujer conocida como alias La Abuela, que a sus 68 años se encargaba de custodiar un centro de acopio de marihuana en el norte de Bucaramanga (Santander).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta captura afecta la financiación del grupo delincuencial denominado Los Claverianos, además de frenar la distribución de droga en varios sectores del área metropolitana, evitando así que más personas se expongan al consumo de estupefacientes.

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Del mismo modo, se dio a conocer que en medio del operativo fueron incautadas 11.200 dosis de marihuana, además de 14 bolsas plásticas con cerca de 500 gramos cada una y 25 bloques prensados de aproximadamente un kilogramo, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por la forma de clasificación y empaquetado del material, los agentes a cargo de la operación lograron determinar que estaba listo para ser distribuido en las calles del norte de la capital santandereana.

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La droga estaba a punto de ser distribuida en la capital de Santander - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cambuche estaba oculto en una zona boscosa de Mirador de Colorados

La captura de alias La Abuela ocurrió durante un procedimiento del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional en el sector de Altos de Colorados. Según la información publicada por Blu Radio, los uniformados seguían la pista de un punto que presuntamente era usado para almacenar estupefacientes antes de su comercialización.

Finalmente, las extensas labores de seguimiento llevaron a los policías hasta una zona apartada del barrio Mirador de Colorados, donde hallaron una construcción improvisada entre la vegetación y lejos de las vías principales para evitar llamar la atención de vecinos y transeúntes.

Según la Policía, se trataba de una estructura rudimentaria hecha con madera, láminas de zinc y lona verde, que era utilizada como centro de almacenamiento de la droga.

La mujer, identificada por las autoridades como La Abuela, fue detenida en ese lugar. De acuerdo con las investigaciones preliminares, su función consistía en vigilar el estupefaciente, conservarlo y coordinar su entrega para la distribución en distintos puntos del área metropolitana de Bucaramanga.

Los investigadores a cargo del caso determinaron que “La Abuela” no estaba en el lugar de manera circunstancial, sino que cumplía una tarea específica dentro de la operación de microtráfico.

Las pesquisas la ubican como responsable de custodiar la droga almacenada en el cambuche hasta que fuera retirada para su venta, además de mantener una fachada en dado caso de que alguien empezara a sospechar, por lo que ahora será vinculada al proceso y judicializada.

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En medio de estos operativos se han incautado grades cantidades de esta droga - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía vincula el caso con el grupo delincuencial Los Claverianos

Las autoridades señalaron que la detenida estaría relacionada con una de las estructuras señaladas de participar en actividades de microtráfico en sectores del norte de Bucaramanga. Tras la captura en flagrancia, la investigación busca establecer el alcance de su presunta participación y determinar si pueden dar con el paradero de más personas involucradas.

Ante la situación se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero Salazar, que confirmó el resultado del procedimiento gracias al esfuerzo del equipo especial: “Se confirma la captura de alias ‘La Abuela’ en Altos de Colorados con 11.000 dosis de marihuana que iban a ser distribuidas en el norte de la ciudad”.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
La ciudadanía está a la espera de la confirmación de la condena, teniendo en cuenta que se trata de una mujer mayor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El oficial a cargo de la Policía de Santander reiteró que la incautación representa una notable afectación para las finanzas de esa organización delincuencial y evita que miles de dosis lleguen a las calles, específicamente a los jóvenes habitantes de la ciudad.

Tras el operativo, la adulta mayor quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso judicial mientras avanzan las investigaciones sobre las actividades de Los Claverianos en el norte de Bucaramanga.

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