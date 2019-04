"Fue terrible. Estábamos comiendo y de repente mi mamá me pasa un celular con la cara toda desencajada… entonces me dan la noticia de que acababa de fallecer. Lo primero que hice fue echarme a correr… me senté en un árbol y me puse a llorar, y recuerdo que le dije 'espero que estés bien, donde quiera que estés'".