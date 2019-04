View this post on Instagram

🇲🇽”MALA” ya sale en 2 días!!!! 🔥🔥🔥🔥 Estoy nervioso y emocionado! Nunca me han visto en algo así de sexy y espero que la canción les encante!! Voy a necesitar de su apoyo ya que es 100% MI PROYECTO y ustedes son lo único que tengo para que se mueva y generemos ruido! Yo escribo mis canciones y no todo mundo sabe de la existencia de las pasadas 😏😏. Me va a encantar que vean este lado que tanto me apasiona! Amo que ya hay gente queriéndola escuchar! Así que este 5 de abril compartan y disfrútenla porque es para ustedes! Donde ver el Video?: MI CANAL DE YOUTUBE: Vadhir Derbez (SUSCRIBANSE !)🙏🏻 Donde escucharla?: ITunes, Spotify, Deezer, etc 😎😎😎😎😎 . . 🇺🇸”MALA” Releases this Friday 5th!!! Im nervous and excited! You have never seen me this sexy anywhere and I hope you will love the song! I will need your support because this is 100% MY PROJECT so you are the ones who can help me make some noise and share it so it gets far! I write my own songs and Im pumped for you guys to know this side of me, most people still don’t know about my other songs.😏😏😏 I’m crazy passionate about music so All the support will be highly appreciated! Thanks for all the people who have been expecting it!! So this April 5th share share share and enjoy it because its for you!!! ❤️ Where to watch?: YOUTUBE: Vadhir Derbez (Subscribe!!)🙏🏻 Where to listen?: ITunes, Spotify, Deezer etc. . Teaser edit: @gilbertsosa 😎👌🏻