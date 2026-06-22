Polémica en Barranquilla: perro pintado con rayas de tigre genera debate sobre maltrato animal

Las imágenes se viralizaron y encendieron las críticas a los dueños - crédito @ColombiaOscura/X

La imagen de un perro pintado con rayas de tigre en lo que parece ser un puesto de votación desató fuertes reacciones en la ciudad de Barranquilla.

El hecho, que fue ampliamente difundido en redes sociales, generó un rechazo inmediato de organizaciones animalistas y ciudadanos que consideraron la acción como un acto de maltrato y un uso indebido de animales en contextos políticos.

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Diversos usuarios expresaron su descontento en plataformas digitales, donde circularon videos y fotografías que mostraban al animal con el cuerpo cubierto de pintura naranja y negra, simulando el pelaje de un tigre. La escena, ocurrida durante una jornada electoral, llevó a que se multiplicaran los mensajes de condena y llamados a la protección animal.

Críticas en redes sociales por presunto caso de maltrato animal por perro que pintaron como tigre - crédito @ColombiaOscura/X

En las imágenes se ve al animal pintado de color naranja, con sus patas blancas y franjas negras, como si se tratara de un tigre. Aunque el peludito no se ve afectado por la situación, los comentarios en redes sociales sí criticaron la situación por un presunto caso de maltrato animal.

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La indignación colectiva se tradujo en llamados a las autoridades locales para investigar el hecho y garantizar que situaciones similares no se repitan: “Definitivamente se nota la degradación a la que ha llegado el país”; “Prefiero una y mil veces que hagan eso y no que le estén pegando, el dilema es la tinta con la que lo hicieron”; “En lugar de haber pintado el perrito, se hubieran pintado ellos”, entre otros.

Así se movieron las búsquedas en Google

La jornada de la segunda vuelta presidencial en Colombia, celebrada el 21 de junio, estuvo marcada por una intensa actividad tanto en las urnas como en el entorno digital.

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El despliegue de más de 400 mil miembros de la fuerza pública garantizó la seguridad y la transparencia del proceso electoral, permitiendo que los más de 41 millones de ciudadanos habilitados pudieran votar hasta las 4:00 p. m., según confirmó el registrador Nacional, Hernán Penagos, desde la plaza de Bolívar en Bogotá.

Durante la jornada electoral, las tendencias en Google muestran que Abelardo de la Espriella lidera en búsquedas digitales a nivel nacional - crédito captura de pantalla / Google Trends

Mientras se desarrollaba la votación, las tendencias en Google reflejaban el interés de los colombianos por los dos principales candidatos: Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Los datos de Google Trends mostraron que De la Espriella lideró las búsquedas digitales a nivel nacional durante toda la jornada, manteniendo una tendencia iniciada en mayo.

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Cepeda, en cambio, había experimentado picos de popularidad en los primeros meses del año, pero en las horas decisivas, De la Espriella se mantuvo a la cabeza con un promedio de 66 búsquedas por hora, frente a las 60 de Cepeda.

La distribución geográfica de las búsquedas revela matices clave sobre el interés ciudadano. En el caso de Cepeda, Risaralda, Casanare y Caldas encabezaron el número de consultas, impulsadas por preguntas sobre su biografía, formación y detalles familiares. Por su parte, De la Espriella fue objeto de mayor interés en Caldas, Sucre y Córdoba, con búsquedas centradas en aspectos personales, familiares y hasta memes sobre el candidato.

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Abelardo de la Espriella le sacó 261.931 de diferencia a Iván Cepeda, convirtiéndose en presidente de Colombia - crédito Registraduría

En la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74%, mientras que Cepeda alcanzó 9.688.361, es decir, el 40,90%. Este resultado fue interpretado por analistas como un indicio de la tendencia que podría consolidarse en la segunda vuelta.

Las encuestas realizadas en junio por AtlasIntel, Guarumo/Ecoanalítica y CB Global Data continuaron mostrando a De la Espriella como favorito, con ventajas de hasta 8 puntos porcentuales y una intención de voto del 53%. Además, en Polymarket, el 88% de los pronósticos apostaron por su victoria.

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De este modo, la combinación de datos electorales y digitales consolidó a De la Espriella como el candidato con mayor expectativa de triunfo, mientras la conversación digital y política se mantuvo en un nivel de alta intensidad hasta el cierre de la jornada electoral.