Colombia

Él es José Manuel Restrepo, el nuevo vicepresidente de Colombia

El economista bogotano, con amplia carrera en la academia y experiencia en el sector público, acompañará a Abelardo de la Espriella en la conducción del país durante los próximos cuatro años, según el preconteo electoral

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José Manuel Restrepo, exministro y rector universitario, acompaña a Abelardo de la Espriella como fórmula vicepresidencial para elecciones 2026 en Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa
José Manuel Restrepo será el nuevo vicepresidente de Colombia junto a Abelardo de la Espriella - crédito Diego Pineda/Colprensa

El economista y académico José Manuel Restrepo asumirá la Vicepresidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026, acompañando al abogado y ahora presidente de Colombia Abelardo de la Espriella en la conducción del país por el periodo constitucional de cuatro años.

La dupla llega al poder con la promesa de aportar experiencia técnica, solvencia académica y capacidad de gestión, en un contexto que exige soluciones a desafíos económicos y sociales.

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Restrepo, nacido en Bogotá y con 55 años, cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito académico y profesional. Es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, además de poseer una maestría en Economía en la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en Inglaterra.

Antes de incursionar plenamente en la política, desarrolló una carrera como rector en varias universidades colombianas, entre ellas la Universidad EIA, el Cesa, la Uniempresarial y la propia Universidad del Rosario.

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José Manuel Restrepo prometió experiencia y gestión en el nuevo gobierno colombiano - crédito Luisa González/REUTERS
José Manuel Restrepo prometió experiencia y gestión en el nuevo gobierno colombiano - crédito Luisa González/REUTERS

Su experiencia en el sector público comenzó en 2018, cuando fue designado como ministro de Comercio, Industria y Turismo durante la administración del entonces presidente Iván Duque. Desde esa posición, lideró la estrategia para enfrentar la crisis generada por la pandemia y promovió políticas destinadas a la recuperación económica.

El año 2021 marcó un reto adicional para Restrepo, quien debió asumir el Ministerio de Hacienda luego de la renuncia de Alberto Carrasquilla. En ese periodo, gestionó la respuesta del gobierno ante el estallido social derivado de la fallida reforma tributaria.

La llegada de Restrepo a la fórmula presidencial responde a la intención de Abelardo de la Espriella de brindar confianza tanto a los sectores económicos como a la clase política tradicional.

La combinación de experiencia técnica, conocimiento académico y trayectoria en la gestión pública convierte a José Manuel Restrepo en una figura clave para el próximo gobierno, que enfrentará el desafío de mantener la estabilidad y promover el crecimiento en Colombia.

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Ella es Tatiana Céspedes, esposa de José Manuel Restrepo

Tatiana Céspedes ha forjado su camino lejos de los reflectores, combinando su carrera de abogada con un firme compromiso social y una vida familiar centrada en el amor y la fe. Graduada de la Pontificia Universidad Javeriana y con especialización en Derecho Comercial, Céspedes ha construido una trayectoria profesional sólida, siempre priorizando el equilibrio entre sus metas personales y el acompañamiento cercano a sus hijos.

Su historia con José Manuel Restrepo comenzó tras un encuentro organizado por una amiga, cuando él regresó de Londres. Aquella reunión inesperada marcó el inicio de una relación que ambos describen como amor a primera vista. Tras un noviazgo de cuatro años, contrajeron matrimonio y, luego de 25 años juntos, han consolidado un hogar guiado por el respeto y la confianza.

La llegada de Julián, Alejandro y María transformó la vida de la pareja. Céspedes optó por abrir su propia oficina de abogados para dedicar tiempo a la crianza sin abandonar su desarrollo profesional. Hoy lidera una firma especializada en propiedad industrial, donde asesora a empresas y emprendedores en la protección de activos intangibles.

La fe constituye otro pilar en la vida de Tatiana y José Manuel. Ambos participan activamente en la Iglesia Católica, colaborando en proyectos de evangelización y formación. El servicio y la defensa de la dignidad humana se han convertido en parte esencial de su día a día, motivando su involucramiento en labores misioneras y comunitarias.

Tatiana Céspedes es la esposa de José Manuel Restrepo - crédito tatianacespedesa/Instagram
Tatiana Céspedes es la esposa de José Manuel Restrepo - crédito tatianacespedesa/Instagram

El trabajo social de Céspedes abarca iniciativas con Cran, organización dedicada a procesos de adopción y fortalecimiento familiar, y con Dejamos Huellas, fundación que promueve el acompañamiento de mujeres en situación vulnerable en Bogotá. La abogada considera que facilitar oportunidades para quienes enfrentan dificultades es fundamental en su vida.

Un episodio doloroso marcó a la familia: el asesinato de su sobrina Ana María Serrano en México. El caso, que conmocionó a la opinión pública, impulsó a Tatiana a apoyar campañas contra la violencia de género y promover relaciones sanas entre los jóvenes.

Aunque gran parte del país la relaciona con su esposo, la historia de Tatiana Céspedes se define por su vocación profesional, la dedicación a su familia y una convicción profunda de servicio social guiado por la fe.

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