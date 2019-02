Trabajaron juntos en 1942 en "El peñón de las ánimas", pero su relación era ríspida al grado de no dirigirse la palabra durante el rodaje. La enemistad fue confirmada por la actriz años después en una entrevista con Verónica Castro, donde explicó que "El Charro Cantor" la detestaba "porque no me dejé, creyó que ya las tenía ganadas conmigo y no era cierto".