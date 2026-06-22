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Alito Moreno felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en Colombia

El líder priista describe una votación pacífica con amplia participación ciudadana

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PRI, Poder Judicial, reforma, Alito Moreno
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia. Crédito: Cuartoscuro

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia realizadas este 21 de junio, de acuerdo con un mensaje que publicó en su cuenta de X.

En el tuit, Moreno afirmó que la elección de Colombia se desarrolló “en una jornada electoral tranquila y con amplia participación ciudadana” y sostuvo que “las tendencias irreversiblesdurante el proceso confirman el resultado” y le dan “el respaldo mayoritario para encabezar el país.

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El dirigente priista también señaló que Colombia es “un aliado estratégico de México y dijo que confía en que la nueva etapa “contribuirá al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y las instituciones.

Moreno añadió que espera que México y Colombia mantengan una relación de respeto, cooperación y entendimiento, con lazos políticos, económicos y culturales.

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El abogado Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030

Con 98.86% de las mesas informadas, el preconteo de la Registraduría Nacional le asigna el 49.65% de la votación a De La Espriella. REUTERS/Luisa González
Con 98.86% de las mesas informadas, el preconteo de la Registraduría Nacional le asigna el 49.65% de la votación a De La Espriella. REUTERS/Luisa González

Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de Colombia y asumió para el periodo 2026-2030 tras vencer en segunda vuelta a Iván Cepeda, con el cierre de una campaña que en menos de un año lo llevó de abogado y empresario mediático a la Casa de Nariño con una oferta centrada en seguridad, orden institucional y mano duracontra el crimen.

El resultado se conoció con el 98.86% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con los datos, obtuvo 12 millones 944 mil 441 votos y alcanzó 49.65% de la votación.

De la Espriella construyó su candidatura alrededor de mensajes sobre seguridad, autoridad, combate a la corrupción y recuperación económica. En plazas públicas, auditorios y encuentros con ciudadanos apeló de forma constante a la bandera de Colombia, la playera amarilla de la selección nacional y referencias a la defensa de la patria.

Esos elementos se volvieron parte visible de la identidad de su movimiento Defensores de la Patria. También lo hicieron su apodo de “El Tigre” y el lema Firmes por la patria”, usados por sus simpatizantes durante la campaña.

Antes de anunciar oficialmente su aspiración presidencial en julio de 2025, había consolidado una comunidad de seguidores en redes sociales. Lo hizo mediante videos, transmisiones y publicaciones con las que ganó presencia en debates públicos y acercó su mensaje a ciudadanos inconformes con el rumbo del país y con los partidos tradicionales.

El entonces candidato se presentó como un outsider, un empresario independiente y una alternativa frente a las estructuras políticas tradicionales. Aunque en la recta final recibió respaldos de dirigentes y sectores de distintas corrientes ideológicas, mantuvo la idea de que su proyecto representaba una opción de cambio frente a las élites que, según su planteamiento, habían gobernado históricamente al país.

El eje de su propuesta electoral de De la Espriella fue la seguridad

La seguridad es el eje de la propuesta electoral de De la Espriella, con “mano dura” contra el narcotráfico, grupos armados ilegales y la criminalidad urbana. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
La seguridad es el eje de la propuesta electoral de De la Espriella, con “mano dura” contra el narcotráfico, grupos armados ilegales y la criminalidad urbana. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

La seguridad concentró buena parte de su oferta programática. De la Espriella planteó medidas dirigidas a enfrentar el narcotráfico, las organizaciones armadas ilegales y la criminalidad urbana, con referencias constantes al fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado y al aumento de la presión contra las estructuras criminales.

Sus intervenciones en departamentos del Caribe, el centro del país, los Llanos Orientales, el Eje Cafetero, Antioquia y varias ciudades principales giraron con frecuencia sobre el orden público. La campaña también operó con un amplio esquema de seguridad por amenazas denunciadas por su equipo y por hechos de violencia registrados durante la contienda electoral.

Ese enfoque terminó por convertirse en la principal bandera de la candidatura. Sus propuestas incluyeron el fortalecimiento de las fuerzas armadas, “mano dura” contra el narcotráfico y acciones contra grupos armados ilegales, un mensaje que encontró eco en sectores preocupados por el deterioro de la seguridad en distintas regiones.

En la primera vuelta presidencial ya había encabezado la contienda con 10 millones 361 mil 499 votos, equivalentes al 43.74% del total. Cepeda, por su parte, alcanzó 9 millones 688 mil 361 sufragios, que representaron 40.90%.

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