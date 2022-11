¿Cuánto tiempo debes reservar para recorrer Art Basel?

Art Basel tiene este 2022 la feria de arte más grande de los últimos años en Miami Beach. (Art Basel)

Art Basel Miami Beach y la semana del arte que la rodea es más que un lugar de encuentro entre artistas, coleccionistas y celebridades de la escena cultural. Las exposiciones de alto nivel muestran diversas categorías de arte. Tanto en la nave principal, ubicada en el Miami Beach Convention Center, como en las ferias periféricas, se presentarán obras de grandes maestros modernos y de talentos emergentes.

Por tanto, el recorrido no dura solamente un par de horas. Al contrario: pasear entre la inmensidad de piezas, detenerse en sus detalles e interactuar con los creadores requiere la mayor cantidad de tiempo del que dispongas.

Este 2022 se cumplen los 20 años de Art Basel y la feria acogerá 282 galerías. Serán tres días intensos desde el 1 al 3 de diciembre: si quieres abarcar la mayor cantidad de obras, te sugerimos destinar al menos uno entero para recorrerla.

Pero si no dispones de tanto tiempo, no te preocupes. Será cuestión de conocer los lugares principales en que se exhibirán las obras. Y, de antemano, crearte un programa de los sitios que quieres visitar o las obras que no puedes perderte.

Decenas de miles de personas recorrerán el Miami Beach Convention Center durante Art Basel. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)

Por ejemplo, te conviene comprender cómo está organizada la exposición en el enorme centro de convenciones. Art Basel se divide en secciones, cada una con su propia magia. Al ingresar, puedes ver el plano del sitio.

Entre los espacios a destacar está Galleries, que es el área principal, donde más de 200 curadores mostrarán importantes trabajos de una gran diversidad de artistas. En Positions, otra de las secciones, se puede encontrar 19 exposiciones individuales de artistas internacionales que emergen, incluyendo a Tonia Nneji, Leslie Martínez e Ishi Glinsky.

Nova, con presentaciones de 23 de galerías, incluye a artistas como Juan Edmonds, Pinaree Sanpitak, Nikita Kadan o Julia Wachtel, además de emergentes como Erin Ggaadimits Ivalu Gingrich y Robyn Tsinnajinnie. Otra zona importante es Kabinett, con galerías de significativos curadores dentro de sus cabinas principales.

Además de la nave madre, hay otras ferias valiosas para recorrer durante Miami Art Week, como Art Miami.

En Survey, en el sector 17, las galerías presentarán trabajos creados antes del año 2000. Edition, con reconocidos expositores de impresiones como Cristea Roberts (Londres), Crown Point Press (San Francisco), Gemini G.E.L. (Los Ángeles), Carolina Nitsch (Nueva York), Pace Prints (Nueva York), Paragon (Londres) o Polígrafa Obra Gràfica (Barcelona).

Para no dejar nada fuera, debes anotarte la visita a otras secciones, por ejemplo, Meridians, que ofrece 20 proyectos de gran tamaño, en una combinación de artistas renombrados y emergentes.

También debes tener en cuenta los otros lugares donde se realizarán ferias como parte del Miami Art Week, entre ellos: Design Miami, Pérez Art Museum Miami, Art Miami, Aqua, Scope, Pinta y los distritos de arte de Wynwood y Allapatah. Con esto no tendrás ninguna opción sin cubrir.

Recuerda además hacer un recorrido por el arte en las calles, donde importantes artistas muestran obras de gran tamaño. Art Basel tiene opciones para todos los gustos y edades, en espacios cerrados y en la playa.

SEGUIR LEYENDO: