Art Basel no es sólo para coleccionistas o expertos: qué perfiles de gente encontrarás en la gran feria de arte

MIAMI BEACH, FLORIDA - NOVEMBER 30: A general view of atmosphere at the Art Basel Miami Beach VIP Preview 2021 at Miami Beach Convention Center on November 30, 2021 in Miami Beach, Florida. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Todos los años, Art Basel Miami Beach transforma la playa y sus inmediaciones: decenas de miles de personas llegan para participar de la celebración que se creó alrededor del mayor encuentro de galerías de arte. Muestras satelitales —algunas tan establecidas como la nave madre: Miami Design, Scope, Pinta, Nada, Satellite—, conferencias, instalaciones en las calles, fiestas y eventos atraen a todo tipo de gente.

Porque no hace falta ser coleccionista o un experto en arte para participar de la semana más glamorosa de Miami. Mucho menos en la edición 2022, que marca el 20 aniversario de Art Basel y promete ser la más importante de su historia. Desde Latinoamérica, desde Europa y desde otros estados —Nueva York, California, Illinois— los visitantes llegan para ver, y también para hacerse ver.

Los que arriban más temprano —ya se puede ver obra en las calles, escenarios en la playa, un tránsito mucho más denso que el habitual— suelen ser los coleccionistas: Art Basel abre al público del 1 al 3 de diciembre, pero para sus compradores fieles ofrece entrada por invitación rigurosa durante dos días antes, el 29 y el 30 de noviembre. Y los coleccionistas son, evidentemente, ricos, famosos o ambas cosas. Como los llamó Time Out en su clasificación de perfiles de visitantes de la semana del arte: The Big Money.

People walk outside of the Miami Beach Convention Center during the VIP preview of Art Basel Miami Beach, Tuesday, Nov. 30, 2021, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Son compradores serios —el arte es una inversión importante— y suelen visitar la feria acompañados por sus asesores expertos. Muchísimos vienen desde fuera y se mueven en un circuito VIP: rentan una pequeña mansión con vista a la bahía o el mar o los canales más hermosos del sur de la Florida y se mueven en automóviles de una fiesta exclusiva en otra. Disfrutan de la gastronomía más notable de la zona y suelen irse tan temprano como llegaron.

Otro visitante habitual de Miami Art Week son los amantes de la pintura, la escultura, la fotografía, el arte digital: aquellos viajeros que organizan sus vacaciones y su tiempo libre según la agenda global de las artes visuales. Muchos de ellos son locales y han estado esperando el comienzo de diciembre desde exactamente un año antes. Suelen dedicarle atención intensiva a cada feria: baselean tres horas, scopean dos, se citan en una instalación callejera para encontrarse e ir a comer a algún lugar.

Les molestan los precios y el tránsito. No salen de clubbing, aunque un grupo menos radicalizado acepta ir a una o dos fiestas. Los que visitan la semana del arte por primera vez no saben que muchas de las actividades de las galerías en Wynwood y Allapatah se pueden disfrutar en otro momento del año y con menos gente.

MIAMI BEACH, FLORIDA - NOVEMBER 30: A general view of the atmosphere at the Art Basel Miami Beach VIP Preview 2021 at Miami Beach Convention Center on November 30, 2021 in Miami Beach, Florida. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los influencers encuentran en Art Basel y sus ferias satelitales una ocasión altamente instagrameable. Si Miami, en general, es un buen espacio para su trabajo —mucha belleza natural, mucha vida nocturna—, las calles llenas de arte, jet-setters y una multitud vibrante ofrecen oportunidades extras.

Los preocupa tanto el contenido como la moda: llevan distintos cambios de ropa para el día entero, el pool party, la noche chic. ¿Vestidos brillantes combinados con calzado deportivo? ¿Cuero? ¿Blanco de cabeza a pies? ¿Metalizados, animal print, neones? ¿Tacos como si hubiera veredas en lugar de arena? ¿Maquillaje y peinado perfectos? ¿Telas vaporosas sobre piezas atrevidas? ¿Joyería distintiva? Son ellos, los influencers.

Por último, en la semana del arte hay, desde luego, muchos artistas. Algunos detestan Art Basel: está sobrevaluada, murmuran, sobre todo si su galerista no participa y no se ven obras de su autoría. Tienen teorías sobre por qué el mundo del arte es lo opuesto a una invasión de turistas en un centro de convenciones. Conocen a todo el mundo y no se pierden un afterparty. Saben moverse de una feria a otra sin GPS.

SEGUIR LEYENDO: