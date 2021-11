“Está en shock”: la confesión sobre Eric Abidal tras el escándalo por el caso de la jugadora agredida del PSG

Eric Abidal quedó en el centro de la historia desde que se lo vinculó (Foto: REUTERS)

El escándalo que se generó alrededor del caso de la futbolista agredida del Paris Saint Germain Kheira Hamraoui parece no tener descanso. El nombre de Eric Abidal, ex jugador y director deportivo del Barcelona, apareció en el radar en los últimos días y hasta generó el pedido de divorcio por parte de su pareja, Hayer. Al respecto del escándalo mediático que se está generando, el abogado del futbolista retirado apareció para esclarecer un poco más la confusa situación.

Olivier Martin admite que conoce muy bien a Eric Abidal ya que ha sido su abogado durante más de 20 años. “Empecé a trabajar para él cuando estaba en Lille. Lo acompañé en momentos importantes de su carrera”, arrancó en conferencia de prensa. Luego de un giro inesperado, el nombre del ex directivo del conjunto blaugrana apareció en el celular de la jugadora del PSG que fue lesionada en las piernas con una barra de hierro el 4 de noviembre por un misterioso asaltante.

La primera consulta fue cómo está su cliente anímicamente. “Está en shock a pesar de que es un chico fuerte. Lo ha demostrado muchas veces durante su carrera. Pero esto es diferente”, explicó el letrado. Y agregó al respecto: “Está en Barcelona, en su casa donde también azotó la tormenta mediática. Pero no entiendo todo este ruido a su alrededor y su familia cuando no hay caso Abidal. Solo hay una información judicial por hechos de violencia sobre dos jugadores del PSG”.

El vínculo entre Abidal y Hamraoui existiría desde el paso de la futbolista por el FC Barcelona (Foto: REUTERS)

Uno de los argumentos que sostuvo Martin es que no entiende por qué vincularon a Eric a la investigación. “Él es un extraño en toda esta historia. Y si no se hubiera llamado Abidal, no habría producido tanto ruido. En esta etapa de la investigación, y ante los elementos invocados por la prensa, lo único que se sabe es que dos jugadoras fueron objeto de un atentado”, añadió transmitiendo tranquilidad.

Además, el abogado reveló que el ex jugador no tiene problemas en presentarse ante la justicia: “Me dijo que si el juez quería hacerle preguntas, las respondería sin dificultad porque él no estaba involucrado en absoluto en este ataque. Eric Abidal espera poder hablar”. Una de las grandes dudas es, ¿por qué el chip del teléfono de Hamraoui está a nombre del ex director deportivo? “En este momento, no tengo elementos de respuesta sobre esta revelación publicada en la prensa”, devolvió Martin.

Para cerrar, respondió los rumores de un posible divorcio en la pareja al enterarse el vínculo con Hamraoui. “No tengo mucho que decir al respecto, es su vida privada. Lo cierto es que este asunto tiene consecuencias familiares y personales extremadamente violentas. Y es realmente lamentable que no se haya respetado la privacidad de todos. Una vez más, Eric es un extraño para todo esto. Y si no se hubiera llamado Abidal, no habría tanto alboroto”, dilapidó Olivier.

