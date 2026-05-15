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Quién es William Lodmell, el portero mexicano que destaca en el Sporting de Lisboa

El portero mexicano de 18 años, destaca en el Sporting de Lisboa y podría representar a la Selección Mexicana pese a haber participado con la Sub-17 de Estados Unidos

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El arquero nació en CDMX. Créditos: Sitio oficial Sporting de Lisboa.
El arquero nació en CDMX. Créditos: Sitio oficial Sporting de Lisboa.

William Lodmell, portero de 18 años nacido en la Ciudad de México en 2008, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del Sporting de Portugal.

Con una trayectoria que inició a los seis años en el CF ‘Os Belenenses’, Lodmell ha forjado una carrera internacional, pasando por una academia del Paris Saint-Germain en Estados Unidos, donde estableció una residencia en Miami.

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Antes de incorporarse a la cantera del Sporting, club al que representa desde hace siete años.

El guardameta, quien cuenta con múltiples nacionalidades (mexicana por nacimiento, estadounidense por su padre, senegalesa por su madre y portuguesa por residencia), firmó en 2025 su primer contrato profesional con el Sporting CP a los 17 años.

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Al expresar su satisfacción por este paso, Lodmell manifestó: “Es un día muy feliz para mí firmar este contrato con el Sporting CP, estoy muy agradecido de estar en este club y lo daré todo”, según declaraciones recogidas por los medios oficiales del club.

(redes sociales)
(redes sociales)

El arquero fue parte de la selección Sub-17 de Estados Unidos que participó en el último Mundial de la categoría. A pesar de haber defendido la camiseta estadounidense, Lodmell mantiene la posibilidad de representar a la Selección Mexicana.

Para ello, debería tramitar el “one-time switch” (OTS) ante la FIFA, requisito indispensable tras haber jugado con otra selección en competencias oficiales juveniles.

Lodmell reconoce la influencia de otros porteros formados en la cantera del Sporting CP, citando a Diego Calai como su principal referente.

“El portero de referencia en el primer equipo es Diego Calai; es un portero muy maduro, que se formó en la cantera y es mi favorito”, señaló el arquero nacido en CDMX.

Su mayor aspiración es llegar a consolidarse en el primer equipo del Sporting, objetivo que define como su sueño profesional.

A la afición del club, el portero envió un mensaje previamente de agradecimiento y motivó a seguir apoyando a la cantera, considerada por él como “la mejor del mundo”.

El nombre de William Lodmell empieza a resonar tanto en el entorno del Sporting como en el seguimiento de talentos internacionales, especialmente por su potencial para integrar la Selección Mexicana en el futuro, dependiendo de los trámites reglamentarios ante la FIFA.

(redes sociales)
(redes sociales)

Vinculado a largo plazo con el conjunto portugués

Desde su llegada al club lisboeta en 2019, Lodmell avanzó por distintas categorías juveniles hasta consolidarse en el equipo Sub-19.

Su evolución recibió un voto de confianza importante cuando firmó su primer contrato profesional en 2025, vínculo que lo mantiene ligado al Sporting hasta junio de 2028.

La combinación de experiencia multicultural y una estatura de casi 1,89 metros posiciona a William Lodmell como una opción prometedora para el futuro de la portería mexicana.

Andrés Lilini buscaría ser factor para llevarlo a la Selección Mexicana

El desempeño de William Lodmell en el Sporting de Portugal habría llamado la atención de Andrés Lillini, actual director de selecciones menores de la Federación Mexicana de Futbol.

Lillini, responsable de la captación y seguimiento de talento juvenil para los representativos nacionales, habría mostrado interés en sumar al joven portero al proyecto del Tri.

Las gestiones de Andrés Lillini se enfocarían en convencer a Lodmell y su entorno para que tramite el cambio de federación ante la FIFA a través del procedimiento conocido como “one-time switch” (OTS), que habilitaría al futbolista a representar oficialmente a México en futuras competencias internacionales.

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