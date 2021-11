Kheira Hamraoui, futbolista del PSG, relató cómo fue el violento ataque que sufrió: así quedó su pierna

Kheira Hamraoui ya ha vuelto a entrenar con el PSG (Getty Images)

Luego del grave episodio ocurrido el 4 de noviembre cuando la jugadora del París Saint-Germain (PSG) Kheira Hamraoui fue atacada por dos desconocidos encapuchados con una barra de hierro, este miércoles se conocieron las declaraciones que la futbolista le dio a la policía luego de realizar la denuncia. Vale recordar que hasta el momento no hay ningún detenido por parte de las autoridades mientras los investigadores siguen de cerca el caso.

El diario francés L’Equipe tuvo acceso al testimonio de la mediocampista de la selección francesa en el que relata paso a paso qué ocurrió aquella noche que inició con una amistosa cena junto con el plantel del cuadro parisino. Es que ella había ido a cenar con sus compañeras y cerca de las 10 P.M. regresó a su hogar en un auto que era manejado por Aminata Diallo y en el que también viajaba Sakina Karchaoui, ambas integrantes del equipo.

Al estacionar el coche cerca de su hogar, se toparon con dos desconocidos que tenían la cabeza cubierta por pasamontañas: “En ese momento, no veo un arma. Inmediatamente comienzan a gritar: “¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!”, contó. “El de mi lado me agarró y me sacó del vehículo. Antes, agarró una barra de hierro rectangular que tenía escondida en sus pantalones o debajo de su suéter. Me dio un primer golpe desde los primeros momentos del asalto para obligarme a salir del auto. Caí en la calle y quedé del lado derecho de la carretera. Mi atacante me golpeó con una barra de hierro varias veces. Vi que estaba apuntando principalmente a mis piernas y yo estaba tratando de protegerme con mis manos“.

Así quedó la pierna de Kheira Hamraoui

En su declaración a la Brigada de Represión del Bandolerismo (BRB) Hamraoui dejó en claro que no había notado nada extraño durante la cena ni durante el viaje, por lo que no sabía si esos dos sujetos la habían perseguido en otro vehículo.

El violento ataque que sufrió “duró varios minutos”, explicó la futbolista, aunque aclaró que su compañera Aminata Diallo le dijo que en realidad todo había sucedido “más rápido”. Todo terminó cuando en un momento los hombres escaparon: “Creo que los dos individuos huyeron porque unos coches entraban en la calle. Empezaron a correr en dirección al tráfico. Rápidamente los perdimos de vista. Creo que un coche debería estar esperándolos cerca“.

En su relato, la jugadora de 34 años dijo haber escuchado varios insultos por parte de sus atacantes hacia ella y además oyó el término “hombre casado”. Esa frase, ha hecho que los investigadores dejen de lado la primera hipótesis que apuntaba contra su compañera de equipo Aminata Diallo y se inclinaran más por algún antecedente amoroso de la deportista francesa.

Recientemente, la Policía registró el celular de la víctima y detectó un llamado realizado desde ese teléfono días después del violento episodio hacia una línea que está bajo el nombre de Éric Abidal, ex futbolista y directivo del Barcelona. Aparentemente, el ex lateral azulgrana habría mantenido una relación amorosa con Hamraoui entre 2018 y 2020, mientras él ocupaba un cargo dentro de la dirigencia del cuadro español y la futbolista defendía los colores del equipo culé antes de ser traspasada al PSG.

Aminata Diallo y Kheira Hamraoui, jugadoras del PSG

Es por eso que ahora, tal como informó L’ Equipe, las miradas se centrarían en la esposa del ex futbolista, Hayet Abidal, quien podría ser la autora intelectual de lo ocurrido, mandado a los agresores a interceptarla a la salida de un restaurante del Bois de Boulogne por una venganza personal.

El abogado del ex jugador, Olivier Martin, descartó esta opción: “Él no está relacionado de ninguna manera directa o indirectamente con la agresión a la Sra. Hamraoui”, y agregó: “Si mi cliente debe ser citado porque su nombre está mencionado en el expediente, se presentará espontáneamente y responderá a todas las preguntas que se le hagan”. Lo mismo hará su esposa, quien podría ser convocada por los investigadores en los próximos días.

Por su parte, y a través de un comunicado que publicó su abogado Saïd Harir, Hamraoui “pidió rápidamente que su vida privada se respete, así como su elección de guardar silencio en esta prueba difícil”. La mediocampista de 31 años, ”ofrece toda su confianza a los investigadores que deben poder dirigir sus investigaciones serenamente con el fin de encontrar a los imputados lo antes posible”, sentenció su representante legal.

SEGUIR LEYENDO: