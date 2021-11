Escándalo en el caso de la jugadora agredida del PSG: Abidal confesó la relación con Hamraoui y su esposa le pidió el divorcio

PARIS, FRANCE - APRIL 15: Eric Abidal and his wife Hayet Abidal attend the UEFA Champions League quater final first leg match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Barcelona at Parc des Princes stadium on April 15, 2015 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

El caso de la futbolista agredida del Paris Saint Germain Kheira Hamraoui sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Hayet Abidal, la pareja de Eric, ex jugador y director deportivo del Barcelona, anunció que solicitará el divorcio después de que el futbolista presuntamente le haya confesado que mantenía una relación extramatrimonial con la jugadora que recibió una golpiza en un confuso episodio.

A través de un comunicado que difundieron los abogados de la esposa de Abidal, Nicolas Cellupica y Jennifer Losada, ambos letrados aseguraron que Hayet hizo dicha solicitud “obligada por las circunstancias y muy a su pesar por el caso Hamraoui”, explicó RMC.

“Después de que la Fiscalía de Versalles anunciara el lunes por la noche que el chip del teléfono de la futbolista estaba a nombre de su marido Eric Abidal, éste le confesó que mantenía una relación adúltera con madame Hamraoui”, sostuvieron los abogados de la esposa del ex jugador de la selección de Francia.

Hay que destacar que hace unos días, la causa dio un giro radical cuando se descartó que la compañera de Hamraoui, la francesa Diallo, había sido la autora intelectual de la agresión en la que dos hombres golpearon a la jugadora del PSG. “El de mi lado me agarró y me sacó del vehículo. Antes, agarró una barra de hierro rectangular que tenía escondida en sus pantalones o debajo de su suéter. Me dio un primer golpe desde los primeros momentos del asalto para obligarme a salir del auto. Caí en la calle y quedé del lado derecho de la carretera. Mi atacante me golpeó con una barra de hierro varias veces. Vi que estaba apuntando principalmente a mis piernas y yo estaba tratando de protegerme con mis manos”, declaró Kheira ante las autoridades.

“¿Así que nos acostamos con hombres casados?”, habría sido la frase que uno de los agresores le dijo a la mediocampista francesa mientras perpetró el ataque.

Kheira Hamraoui en su época como jugadora del Barcelona (Reuters)

En este sentido, el diario L’ Equipe, apuntó a que todas las miradas de la investigación estarían puestas en Hayet Abidal, quien habría sido la autora intelectual de lo ocurrido, mandado a los agresores a interceptarla a la salida de un restaurante del Bois de Boulogne por una venganza personal. El medió detalló que Hamraoui le habría preguntado a Abidal si su esposa tenía algo que ver con lo que había sucedido, a lo que el futbolista reaccionó sorprendido.

Frente a este escenario, Hayet Abidal afirmó en el comunicado de sus abogados que “espera poder limpiar su honor y reputación empañada por los rumores” en relación al hecho que sucedió el pasado 4 de noviembre. Y amplió la necesidad de “ser escuchada lo antes posible, en un caso que ya se ha cobrado varias víctimas colaterales”.

Según el periódico Le Parisien, la fiscal de Versalles, Maryvonne Caillibotte, anunció que Eric Abidal será “próximamente” interrogado y no descarta que la esposa del exfutbolista también sea llamada a declarar para esclarecer la agresión que sufrió la jugadora de 31 años que visitó la camiseta del Barcelona entre 2018 y 2021. Es importante destacar que en varios de esos años, el ex lateral ofició como la cara del fútbol del club catalán que por entonces tenía como presidente a Josep Maria Bartomeu.

