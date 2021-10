Kylian Mbappé, íntimo: su enojo con Neymar, cómo es jugar al lado de Lionel Messi y su fichaje frustrado al Real Madrid

Mbappé rompió el silencio (EFE)

Kylian Mbappé finalmente rompió el silencio después de ser uno de los protagonistas principales del intenso mercado de fichajes que se vivió desde finales de julio hasta principios de septiembre. Su nombre estuvo en boca de todos después de lo mucho que se habló sobre su posible salida al Real Madrid.

Después del avance que publicó el portal RMC Sport, en el que la joven estrella aseguró que había pedido salir en julio, ahora L’Equipe fue el encargado de publicar otra extensa entrevista en la que el futbolista tocó varios temas. Además de su frustrada salida del cuadro parisino, también dio sus primeras impresiones sobre Lionel Messi y habló del incidente con Neymar, con el que tuvo un roce en un reciente partido liguero, entre otros temas.

Mbappé quería marcharse en julio (Reuters)

”Hoy en día, mi futuro no es mi prioridad. Ya he gastado mucha energía este verano y ha sido agotador”, reconoció Mbappé, que al mismo tiempo explicó que por ahora “está lejos aún” de alcanzar una hipotética renovación con el PSG (su contrato acaba en junio de 2022) aunque dejó caer que las cosas pueden cambiar: “La verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana”.

Mbappé confirmó que el club al que quería irse era al Real Madrid, quien realizó varias ofertas por el delantero. Sin embargo, aclaró que nunca quiso “echar un pulso” a la dirección del cuadro parisino: ”No quería ser ingrato, quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años y me ha dado tanto estos cuatro”.

”Seguí jugando todo agosto, jugando bien, no me incomodaba (jugar), estoy en un gran equipo y un lugar donde he sido feliz estos cuatro años”, agregó.

No obstante, reconoció que se sintió “un poco decepcionado” porque su “ambición” era la de irse. Mbappé también asumió que se quedó “un poco inquieto” cuando vio al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, decir que no lo dejaría salir, aunque, como con los silbidos de la grada de los ultras del PSG, lo vio como “un acto de cariño”.

Mbappé habló de Messi y de Neymar (@psg_espanol)

De su relación con Lionel Messi, aseguró que nunca imaginó jugar con él y asumió que ahora su rol es diferente en el campo.”Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi anda, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi (risas)”, indicó.

También se refirió al incidente con el brasileño Neymar, al que llamó “maldito”, desde el banco de suplentes mientras hablaba con un compañero, por no haberle pasado el balón en un encuentro ante el Montpellier hace una semana. ”Lo que no puede haber es rencor. Los dos hablamos, yo respeto al hombre y jugador que es y admiro quién es. En ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés”, concluyó.

LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE KYLIAN MBAPPÉ

Sobre el plantel: “Hemos llenado muchos vacíos. Tenemos un equipo muy competitivo, dispuesto a luchar por todos los trofeos. Todos estamos emocionados. Allí, solo estamos hablando de Messi pero hemos traído a algunos grandes jugadores. Siempre he dicho que quería jugar con grandes jugadores, así que este año estoy servido. Ahora hay más. Depende de nosotros poner todos los ingredientes, de cada uno para ayudar a este equipo y que el colectivo salga a ganar trofeos”.

Sobre Messi: “Cuando tienes a Messi en tu equipo, sabes que tiene que hacer un poco menos para tener más jugo y estar más lúcido para marcar. Así que si tienes que hacerlo, hazlo. No hay problema, es una jerarquía establecida. Yo acepto correr cuando Messi esté caminando, ¡no hay problema! ¡Es Messi, de todos modos! (Sonríe.)”.

“¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores que puse en un cuadro de ‘imposible que juegue con él’. Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona. Saboreo cada momento junto a él. No debemos olvidar nunca que sigue siendo un privilegio. Es alguien que ama el fútbol. Habla con todo el mundo, trata de encajar a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero en el campo, no es tímido. (Risas.)

“Es increíble pensar que la única otra camiseta (del club) que lleva, además de la del Barcelona, es la del PSG. Tenemos que darnos cuenta de que esto es algo extraordinario”.

Sobre su enojo con Neymar: Sí, sí, lo dije. Estas son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Simplemente no tiene por qué quedar algo. Por eso, inmediatamente después hablé con él al respecto. Ya hemos intercambiado muchas palabras así en el pasado y seguirá, porque queremos ganar, pero no debe haber cierto resentimiento.

El trio de estrellas ya compartió varios minutos en cancha (AFP)













