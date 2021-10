Kylian Mbappé rompió el silencio sobre su frustrado fichaje por el Real Madrid: “Quería irme a finales de julio”

Mbappé quiso irse del PSG (Efe)

El período de transferencias que se llevó a cabo entre julio y agosto fue uno de los más intensos de los últimos años. Jugadores de alto nivel como Lionel Messi, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, entre otros, ya pertenecen a un nuevo club, mientras que otros como Kylian Mbappé, estuvieron a punto de hacerlo.

El caso del francés fue el que más resonó durante los últimos días. La novela que se creó entre la entidad parisina y el Real Madrid acaparó los principales medios deportivos hasta el último minuto antes del cierre del libro de pases.

Ahora, a poco más de un mes de aquel día fue el propio futbolista el que rompió el silencio para explicar lo que realmente sucedió y por qué no se produjo su salida.

Mbappé habló sobre los rumores de su mala relación con Leonardo (Reuters)

“A finales de julio anuncié que quería irme”, aseguró el joven delantero de 22 años en una entrevista con el programa Rothen s’enflamme de RMC Sport, y explicó que pidió que lo transfieran para que el club pueda recibir una indemnización económica con una buena negociación, antes de que se marchara como agente libre.

“Pedí irme porque desde el momento en que no quise renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener un recambio de calidad”, reconoció Mbappé, en un avance de una conversación que se publicará completa éste martes.

“El PSG es un club que me dio mucho. Siempre he sido feliz, los cuatro años que pasé aquí, y lo sigo siendo”, explicó el astro parisino y remarcó que anunció su intención de salir, “con suficiente antelación. Quería que todos salieran beneficiados, pero también dije;’ Si no quieres que me vaya, me quedaré'”.

Mbappé podría abandonar el PSG en 2022 (Reuters)

Entre otros temas, Kylian Mbappé también se encargó de desmentir los rumores que aseguraban que tenía una mala relación con el director deportivo brasileño: “La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar más con Leonardo, eso no es cierto en absoluto”.

Por otro lado, no quiso opinar sobre la postura que finalmente tomó el PSG sobre su intención de abandonar la institución: “No me corresponde a mí juzgar. Mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije con bastante antelación. Dije a finales de julio que quería irme”.

Al no aceptar una oferta de renovación, el francés quedará libre el próximo junio del 2022. Habrá que ver qué decisión tomarán tanto el futbolista como el club. En el caso de que no lleguen a un acuerdo, la joven estrella podría salir con la carta de libertad en sus manos y arreglar con el equipo que desee.





SEGUIR LEYENDO