El mensaje de Koeman y el lamento de uno de los refuerzos del Barcelona que no podrá jugar con Messi

Los cortocircuitos que se habían generado entre Ronald Koeman y Lionel Messi desde que el entrenador asumió en el Barcelona fueron considerados una bomba de tiempo dentro del club. Sin embargo, los protagonistas supieron limar las asperezas y llevaron adelante una convivencia que llevó al equipo a conseguir un título la temporada pasada (Copa del Rey), pelear hasta el final la liga española y ser protagonista hasta los octavos de final de la Champions League. Quizás en el mejor momento de su relación, el argentino dirá adiós.

El tope salarial impuesto por La Liga impidió que el Barça tuviera cintura económica para negociar la renovación del contrato con el astro albiceleste que se perfila para desembarcar en el fútbol francés para vestir la camiseta del París Saint Germain. Koeman no quiso dejar pasar la oportunidad de despedirlo a través de las redes sociales, a la espera de la conferencia de prensa que la Pulga brindará mañana.

El estratega neerlandés escribió: “Aun es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo Messi. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia! #ForçaBarça”. Ahora Koeman tendrá la difícil (por no decir imposible) tarea de reemplazar al mejor futbolista del planeta de cara a la próxima campaña.

Los culés se reforzaron hasta aquí con el defensor brasileño Emerson Royal, el defensor español Eric García, el delantero argentino Sergio Agüero y el atacante neerlandés Memphis Depay, una de las cartas fuertes de las que dispondrá el DT. Justamente el ex Olympique de Lyon, que llegó en libertad de acción, realizó un posteo en su cuenta de Instagram para lamentarse por la baja de Messi. La Bestia compartió una historia con tres emojis: un corazón azul, un corazón rojo roto y la imagen de una cabra, animal que representa al argentino (GOAT es “cabra” en inglés y el acrónimo The Greatest Of All Times, o sea “el mejor de todos los tiempos”).

Estos no fueron los únicos mensajes de despedida en las últimas horas desde que el Barcelona hizo oficial el anuncio de la salida del 10 argentino ya que desde ayer hubo todo tipo de notificaciones tanto para Messi como para su esposa, Antonela Roccuzzo, de parte de sus amigos en las redes sociales. Gerard Piqué, capitán y referente blaugrana que permanecerá en la institución, fue uno de los que más trascendencia tuvo: “Sé que un día vas a volver, quedan cosas pendientes”. El uruguayo Luis Suárez, ex compañero y amigo íntimo, emitió el suyo y volvió a calificarlo como el mejor jugador de la historia.

