Ser madre lesbiana en México es vivir entre el miedo al estigma y las redes de apoyo

Selma, la influencer mexicana, habló sobre cómo es ser madre en México. (especial)

La maternidad suele asociarse con modelos tradicionales que han sido históricamente reconocidos y aceptados por la sociedad en México y alrededor del mundo. Estas creencias fomentadas desde décadas atrás, han contribuido a la invisibilización de otras maneras de formar una familia, enfrentando dificultades en el ámbito social, educativo y hasta legal.

Entre estas realidades se encuentran las madres pertenecientes a la comunidad LGBT+, particularmente las lesbianas. Aunque cada vez más mujeres deciden experimentar esta etapa, continúan enfrentándose a obstáculos relacionados con el acceso a derechos y la persistencia de prejuicios.

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De acuerdo con la ONU, los derechos dentro del colectivo no se ejercen de forma plena e independiente, sino que con frecuencia están mediados por estructuras patriarcales que siguen dando centralidad a los hombres en lo social, lo económico y lo familiar. Provocando que su acceso a derechos básicos (como la vivienda, la propiedad, la salud o la movilidad) no dependa solo de la ley, sino también de dinámicas de poder y reconocimiento que pueden excluirlas o condicionarlas.

La experiencia de ser madre lesbiana en redes sociales: entre la crianza y los prejuicios

La influencer mexicana, Selma contó a través de una entrevista para INFOBAE, acerca de su experiencia en redes sociales siendo madre lesbiana. Asegurando que desde su comienzo en las plataformas, continúa recibiendo comentarios divididos sobre esta etapa de su vida, pasando de una completa privacidad a una exposición con un gran alcance.

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A pesar de esto, su camino ha estado marcado por diversos aprendizajes que la siguen motivando a crear contenido digital. Especialmente, al entender que tenía la oportunidad de darle una visibilidad a estas minorías por medio de sus anécdotas, conectando con su público y sirviendo de apoyo para mujeres que se encuentran pasando por un proceso de autodescubrimiento.

“Sin embargo, lo que me di cuenta y esto es lo que hace la diferencia entre dar explicaciones a dar visibilidad, eso es lo que yo empecé a hacer. Fue de mis primeras intenciones, simplemente decir como, “Hola, aquí existimos.”, declaró.

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A través de la empatía y un vínculo especial con la comunidad femenina ha logrado la creación de un espacio seguro para las historias de diversas maternidades, las cuales merecen ser escuchadas y comprendidas por la población mexicana.

“Por un lado ser más empática con con otras mamás, con otras mujeres. Me ha permitido como ver otros contextos, escuchar otras historias de de mamás que a lo mejor también son mamás y también son lesbianas, pero el camino fue distinto. También he recibido bastantes comentarios mensajes en en privado de otras mujeres que también se lo han cuestionado, a lo mejor no han salido del closet, por así decir, me dicen “Escuché tu historia me siento identificada contigo, con tu experiencia y yo también me lo he empezado a cuestionar”, manifestó.

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Esta ilustración editorial muestra a una mujer joven y una niña pequeña, sonrientes, que leen un libro infantil en un hogar mexicano decorado con plantas y banderines de arcoíris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los estereotipos chocan con la realidad familiar

Esta historia, así como la de muchas mujeres que pertenecen a la comunidad es bastante particular. Selma nos narra que a diferencia de lo que muchas personas creen cuando se presenta como: una mamá lesbiana, su hija fue gestada en una relación heterosexual. Por lo que, la gente suele cuestionar su orientación sexual.

“Solo se hizo lesbiana porque odia a los hombres o porque tuvo una mala experiencia, solamente esa no fue la pareja correcta y te hace falta un buen hombre. O sea, siempre está como ese estereotipo y es como el más el clásico”, expresó respecto a las reacciones que ha tenido la gente sobre sus preferencias.

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A raíz de esto, las dudas sobre su aceptación dentro de la comunidad lesbiana, y todos los prejuicios marcados sobre cómo debería ser una maternidad la han puesto a reflexionar acerca de la falta de información y visibilidad que continúa existiendo. Dentro de este tema, también se destaca el autodescubrimiento a edades fuera de la adolescencia, una dificultad que forma parte de los matices poco aceptados por sociedad.

“A la sociedad en general que se le dificulta comprender la parte del proceso de de autodescubrimiento, ¿sabes? Que en el camino se haya procreado a un ser humano, pues no tiene nada que ver con que yo tengo un proceso identitario, un proceso individual en el que yo misma me voy autodescubriendo porque aparte de ser mamá, sigo siendo una mujer, un ser humano que sigue aprendiendo, que sigue descubriéndose, que sigue experimentando”, explicó. De la misma forma, señaló que ninguno de estos contextos deben ser opuestos; al contrario, se complementan para que la etapa de crianza no excluya la experiencia individual de las madres.

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En México, a pesar de que se registran avances significativos en igualdad, persiste la idea de que solo existe un modelo sobre cómo debería ser una familia. En el caso de las madres autónomas, se espera que en un futuro consigan una pareja masculina, alimentando los prejuicios e invalidando las relaciones lésbicas, u otras pertenecientes al colectivo.

“Existe este juego donde yo digo, “Soy mamá autónoma.” Y la gente dice, “No, eres mamá soltera.” Está bien, soy mamá soltera. Pero en automático si yo digo, “Mamá soltera.” piensan que entonces yo estoy buscando un hombre”, manifestó.

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El camino hacia la aceptación plena de las familias diversas todavía es largo. La visibilidad sigue siendo limitada, especialmente fuera del entorno digital. Las redes sociales pueden dar una falsa impresión de mayor diversidad y aceptación, ya que el algoritmo suele mostrar contenido afín a cada usuario.

“Vas a sentir de alguna manera que wow, ya hay más diversidad, ya hay más aceptación, pero no es tanto eso, sino que el algoritmo en redes sociales está acomodado para tu comodidad, para tu bienestar”, explicó la entrevistada.

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Ante esto, recordó que la falta de representación tiene un impacto concreto en la sociedad, ya que las personas tienen la necesidad de sentirse identificadas con un conjunto de individuos que compartan sus creencias y opiniones. “Hace falta más diversidad, más visibilidad, para que si hay una familia por ahí que a lo mejor alguno de los dos progenitores sea de la comunidad y no se había dado cuenta porque no se lo había cuestionado. Si estas personas no ven que hay un futuro allá afuera, que hay otra posibilidad, va a parecer como que no hay tantas familias diferentes”.

Prejuicios y estigmas en procesos legales hacia las maternidades lésbicas

Asimismo, Selma expuso que en los trámites relacionados con pensiones, custodia o patria potestad de los hijos o hijas, la presunción por parte de jueces, fiscales y funcionarios suele girar en torno a la existencia de una pareja masculina, incluso cuando no hay una relación vigente. El sistema judicial en México da por hecho que la madre terminará involucrándose de nuevo con un hombre, ignorando otras realidades familiares, dando continuidad a una estructura patriarcal y machista.

“Si el sistema ya beneficia a los hombres, venir yo como mamá a pelear esto y además tener que discutir que soy lesbiana y que no me traten como si fuera una mujer heterosexual, es como ponerme a la defensiva”, afirmó

El temor a visibilizar abiertamente su orientación sexual está relacionado con posibles prejuicios y acciones discriminatorias por parte de las autoridades, quienes podrían centrar el juicio únicamente en su identidad. Esta situación abre la puerta a que la estigmatización influya incluso en la custodia de los infantes.

“Es como un tema de que no sabes qué tan abiertos estén, qué tan comprensibles sean con el asunto si realmente lo tenga que explicar porque si te entra como este miedito, o sea, si de por sí piensas, por cualquier cosa te van a querer quitar a tus hijos. Ahora imagínate pues también diciendo, “No, pues aparte es que soy lesbiana.” Y con todos los estigmas que hay sobre el lesbianismo, mejor no", expresó la creadora de contenido.

Existe una necesidad de que las autoridades y el Estado asuman un rol activo en la visibilización de las maternidades lésbicas. Es fundamental que en los trámites se incluyan de manera explícita la posibilidad de dos madres y que estos procesos no representen vergüenza ni conflicto para ninguna de ellas.

“Que no nomás nosotras seamos las que oigan, oigan, aquí existo, sino que ellos también desde su un lado digan, ‘Oigan, no hay ningún problema.’ Sabemos que existen, bienvenidas, todo bien, este son aceptadas, son, no sé, eh como que nosotras también saber que estamos en un lugar seguro, vaya”, aseguró Selma.

Una ilustración muestra una madre lesbiana y su hija jugando en primer plano, mientras símbolos de diversidad conectan esta escena con siluetas difusas de un modelo familiar tradicional en el fondo, reflejando el cambio social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mensaje de apoyo a las maternidades lésbicas

La Tiktoker dirigió un mensaje de apoyo y reconocimiento a las madres lesbianas, invitándolas a ser valientes y a resistir la crítica y las miradas ajenas. Reconoció que “se puede tornar complicado dependiendo del contexto en el que estés” y que muchas han sido violentadas “solamente por existir siendo mamás y siendo lesbianas”.

Compartió su propio proceso de autoconocimiento, recordando que al inicio pensaba que ser madre y ser lesbiana eran ámbitos separados, pero con el tiempo entendió que ambas situaciones se entrelazan en la vida diaria. “No soy como que solamente adentro de mi casa soy mamá y afuera de mi casa soy el más, así es como no lo puedo dividir… al final de cuentas esa es mi vida y soy un conjunto de diferentes cosas, diferentes ámbitos”.

Pidió a quienes dudan de su orientación o atraviesan procesos de autoaceptación que abracen su identidad y hagan comunidad “hasta donde se pueda”. Asimismo, manifestó la importancia de cuestionar el sistema patriarcal y la heterosexualidad obligatoria.

Reconoció las dificultades de quienes viven en contextos violentos y el peso de los prejuicios, no solo de hombres, sino también de otras mujeres y de la propia comunidad lésbica. “Piensan que porque ya tienes hijos ya no eres lesbiana. Luego puede entrar este miedo de que chin, ya entonces ni no voy a estar con otra mujer, las otras lesbianas me van a juzgar, van a pensar que no soy 100% lesbiana, soy lo suficientemente lesbiana porque no soy porque esto son cosas pues como cuestiones de de antes o estereotipos que se nos ponían a las lesbianas antes”.

Las experiencias compartidas por Selma reflejan la complejidad de ser madre lesbiana en México. Su historia y reflexiones buscan acompañar a las mujeres que atraviesan procesos similares, y al mismo tiempo construir redes de apoyo. La visibilidad y el reconocimiento institucional siguen siendo desafíos pendientes para que todas las maternidades puedan vivirse con plenitud y sin temor.