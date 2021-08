“La distancia no será un obstáculo”: los primeros mensajes de despedida para Antonela Roccuzzo y Lionel Messi tras conocerse su partida de Barcelona

Elena Galera, pareja de Sergio Busquets, despidió a Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo edificaron toda su vida en Barcelona, más allá de sus arraigadas raíces en Rosario. La salida del futbolista del equipo de la ciudad marcará también un quiebre en esa construcción personal que realizaron. Mientras los interrogantes sobre el futuro del deportista crecen con el París Saint Germain como principal opción, aquellos que son parte del círculo íntimo de ambos comenzaron lentamente a despedirlos tras el primer impacto de la noticia.

Más allá del mensaje que realizó ayer el legendario capitán Carles Puyol, el posteo de Elena Galera, pareja de Sergio Busquets, es el primer saludo por parte de aquellos que comparten el día a día con la pareja. “Amiga, no sabés la falta que me vas a hacer, pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Los queremos mucho familia. Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa” , firmó en su perfil de Instagram con más de 500 mil seguidores junto con algunas fotos de ella con Roccuzzo.

Entre los múltiples comentarios que tuvo el posteo se destacó el de Romarey Ventura, pareja de Jordi Alba, otro de los deportistas cercanos a Leo: “Tan guapas”. También sumó un “me gusta” de Xavi Hernández, hoy entrenador en Qatar.

El posteo de Galera dedicado a Roccuzzo

Messi tiene un vínculo estrecho con Busquets, con quien se conoce desde las inferiores más allá de que Leo es un año más grande. El rosarino debutó en primera en el 2003 y el mediocampista recién empezó a sumar más rodaje en el 2008. En el último tiempo, Sergio era uno de los capitanes detrás de Leo junto con Sergi Roberto y Gerard Piqué.

Lo cierto es que esta es la primera referencia de aquellos que más conocen a los Messi, después de la dedicatoria que realizó Puyol. “Muchas gracias por todo Leo, nunca te podremos agradecer todo lo que nos has dado, te deseo lo mejor”, firmó en Instagram el ex capitán blaugrana.

Lo llamativo del caso es que más allá de la conferencia de prensa que realizó el presidente Joan Laporta para confirmar la salida, todavía existe un profundo silencio de los compañeros de Messi o los amigos de la familia. Es más, hoy se conocieron imágenes de Sergio Agüero en el primer entrenamiento después de esta noticia, pero el club optó por tapar el sonido ambiente con música para evitar cualquier interpretación sobre lo sucedido, más allá de que no fueron pocos los que repararon en los gestos de Alba y Busquets con el Kun.

