“Son unos egoístas”: los audios del presidente del Real Madrid sobre los Galácticos que escandalizaron a España

Florentino Pérez se refirió a los Galácticos del Real Madrid en un audio de hace 15 años (Afp)

Este martes, los principales medios deportivos de España se hicieron eco de unos audios que publicó el periódico digital “El Confidencial”, en el que se podía escuchar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, manteniendo una charla telefónica meses después de haber renunciado a su cargo en 2006.

“El objetivo es que los más de 100.000 socios del Real Madrid, que a la postre son los dueños del club, así como sus millones de seguidores por todo el mundo, puedan conocer la auténtica cara de Florentino Pérez más allá de actos institucionales o entrevistas públicas”, señaló el medio que reveló las conversaciones del presidente merengue, quien volvió a tomar las riendas del club en 2009 hasta el presente.

“Los jugadores son unos egoístas. No se puede contar con ellos para nada y además el que cuente con ellos se equivoca. Te dejan tirado y tal. Es una tontería. Yo tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas, macho”, soltaba el empresario de 74 años sobre los Galácticos, apodo que se le dio a ese equipo conformado por grandes estrellas como David Beckham, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Raúl, Figo y Zinedine Zidane, entre otros.

Raúl es el actual director técnico del Real Madrid Castilla (Reuters)

“Zidane es un magnífico tío. Y Beckham y Ronaldo, ¿no? Pero luego están aquellos que se creen que... Vamos a ver. Ronaldo es un jeta (Sinvergüenza) y punto. Además, estos son unos jetas todos. Malos son... Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio. Él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él”, reconocía Florentino Pérez sobre uno de los mayores ídolos del conjunto Merengue.

“Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores para que digan: ‘Es que es el Madrid el que está mal, no Raúl’. Es terrible lo malo que es el chaval. Y yo no puedo con ese problema y como no puedo con ese problema (...) pues oye, ya he estado seis años, he sido feliz...”, agregaba sobre el actual entrenador del Real Madrid Castilla.

“Vamos, yo creo que se tiene que ir. Está destrozando el Madrid y todo, destroza todo para que... O sea, él ‘o yo o el caos’. El caos, claro”, concluyó. En 2009 Pérez volvió a tomar el cargo de presidente (etapa que continúa hasta hoy) y al año siguiente Raúl se fue al Schalke de Alemania.

El presidente del Real Madrid abrazaba a Iker Casillas durante la despedida institucional del guardameta español en 2015 (Efe)

En los audios, el máximo dirigente merengue también atacó a Iker Casillas, otra de las leyendas de la Casa Blanca: “No es portero para el Real Madrid, que quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que los… (se interrumpe la grabación) le adoran, quieren hablar con él… No sé. Le defienden tanto… Pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”.

Además, hizo referencia a otros integrantes de aquel equipo de Galácticos: “Beckham es un buen tío. Es listísimo. Gana 30 millones de euros al año. Mira, los dos que más ganaban eran Beckham y Ronaldo. Esos ganaban 30 millones de euros al año. Entre todo. Después Zidane, que debía ganar 25. Y después ya nadie. Porque Figo tenía... un reloj en su pueblo, otro no sé qué, el banco, que no tenía nada. Porque todos los demás se los hemos buscado nosotros. El de Audi le buscamos para darle algo a Raúl y a Figo. Pero nada, si no no tenía nada. Si es que Raúl no vende nada, macho, no es un producto mediático”.

Después de que estos audios vieran la luz, el periódico madrileño As, confirmó que desde el club consideran que la publicación de éstos no es casual y que las grabaciones, de hace 15 años, son ilegales. Es por eso que estarían estudiando la posibilidad de tomar acciones ante la justicia.





