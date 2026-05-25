Tren AIFA-Pachuca avanza: estas son las estaciones confirmadas y la fecha estimada de apertura

Tren AIFA-Pachuca avanza: estas son las estaciones confirmadas (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El gobierno federal de Claudia Sheinbaum invertirá en infraestructura ferroviaria, luego de la inauguración del Tren Interurbano México - Toluca y del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del tramo Lechería - AIFA partirá el nuevo proyecto que será el tren hacia Pachuca.

Tras la inauguración del Tren Felipe Ángeles, las obras del Tren AIFA-Pachuca continúan su desarrollo como una de los proyectos federales clave para mejorar la movilidad entre el Estado de México e Hidalgo. El proyecto integra una ruta de doble vía electrificada, estaciones principales y paraderos, y prevé beneficiar a miles de personas que cruzan ambos estados y utilizan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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El trayecto completo alcanzará una distancia de 58.12 kilómetros de doble vía electrificada, uniendo el AIFA, en el Estado de México, con la capital hidalguense. El tren pasará por municipios relevantes y áreas metropolitanas, cubriendo tres entidades: Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

El tren que conectará el AIFA con Pachuca: cuándo arranca y cuánto costará el boleto

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado difundió imágenes de cómo luce la obra del Tren en Buenavista, terminal desde donde saldrán los convoys con dirección al AIFA, Pachuca y posteriormente a Querétaro (X/ @TrenesMX)

Dentro de la infraestructura destacan dos viaductos que suman 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y más de 51 kilómetros de corte y terraplén. La mayoría del trazo se apoya en derechos de vía existentes, lo que agiliza el progreso de la obra. El servicio será exclusivamente para pasajeros, con trenes eléctricos que llegarán a una velocidad máxima de 120 km/h y capacidad para hasta 718 pasajeros en cada recorrido.

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Según con el gobierno federal, se tiene un avance general del 34.80% hasta el mes de mayo del año en curso, y la apertura estimada es para el año 2027. Cabe recordar que los trabajos preliminares así como los estudios comenzaron en octubre de 2024, el banderazo del inicio de obras fue en marzo de 2025.

La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), mediante el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, está a cargo de los trabajos. Actualmente se realizan maniobras de montaje de columnas, instalación de trabes tipo cajón, diafragmas estructurales, cimentación y preparación de terreno, en especial sobre el Circuito Exterior Mexiquense y la zona de Xaltocan II. Además, se contempla la construcción de dos complejos eléctricos en Tecámac y Mineral de la Reforma, una base de mantenimiento en Zapotlán de Juárez, y un taller y cochera también en Mineral de la Reforma.

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Sheinbaum celebra la puesta en marcha del Tren Lechería–AIFA: “¡Misión cumplida!” (Presidencia)

Hasta el momento no se tiene una tarifa oficial para viajar en el Tren AIFA - Pachuca, se estima que los costos sean similares al servicio del tren El Insurgente, será por estaciones y trayecto.

Rutas del Tren AIFA-Pachuca y tiempos de traslado

El servicio, enfocado en pasajeros, arrancará operaciones en 2027 tras año y medio de construcción, facilitando el desplazamiento entre el AIFA, municipios intermedios y la capital hidalguense.

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El recorrido estará integrado por cuatro estaciones principales y cuatro paraderos intermedios en puntos estratégicos de los dos estados. El listado de estaciones confirmadas es el siguiente:

Jaltocan II (Estado de México)

(Estado de México) Tizayuca-Temascalapa (Hidalgo-Estado de México)

(Hidalgo-Estado de México) Jagüey de Téllez (Hidalgo)

(Hidalgo) Pachuca (Hidalgo)

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Los paraderos intermedios que atenderán la demanda regional serán:

Xolox (Estado de México)

(Estado de México) Huitzila (Hidalgo)

(Hidalgo) Empalme de El Rey (Hidalgo)

(Hidalgo) Platah (Hidalgo)

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El Tren AIFA - Pachuca arrancará operaciones en 2027 tras año y medio de construcción (Cuartoscuro.com)

La terminal estará en la ciudad de Pachuca y la salida en Jaltocan II. Cada punto busca mejorar la conectividad y agilizar la movilidad a lo largo de la línea. El nuevo Tren AIFA-Pachuca está planeado para responder a la creciente demanda de movilidad entre el aeropuerto, el norte del Valle de México y la ciudad de Pachuca, favoreciendo la integración regional y ofreciendo una alternativa eficiente al tráfico carretero.

Entre los principales beneficios, se espera facilitar el traslado de usuarios del AIFA y habitantes de municipios intermedios, ampliando significativamente las opciones de transporte y fortaleciendo la conectividad diaria entre ambos estados.

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