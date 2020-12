Lionel Messi reveló por qué Pep Guardiola fue su mejor entrenador: “Hizo que yo creciera muchísimo”

Lionel Messi explicó por qué Pep Guardiola fue su mejor entrenador

Cada vez que Lionel Messi concede una entrevista extensa, mano a mano, es una oportunidad invaluable para conocer a fondo a uno de los deportistas más grandes de todos los tiempo. Y también sirve para saber qué piensa sobre diferentes sucesos de su carrera o personajes que se cruzaron en su camino, como por ejemplo Pep Guardiola, el entrenador que lo llevó a la cima y explotó al máximo su potencial.

En un nuevo adelanto con de la profunda charla con Jordi Évole de la Sexta, que saldrá a la luz este domingo por la noche en España, el astro argentino del Barça reveló por qué Guardiola ha sido su mejor entrenador.

“Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar”, explicó La Pulga.

Lionel Messi y Pep Guardiola fueron los pilares del mejor Barcelona de todos los tiempos (AFP)

Messi puso a Luis Enrique a la par del actual DT del Manchester City y reconoció que ambos le permitieron aprender mucho sobre el juego: “Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos.”

No hay dudas de que esos fueron los estrategas que sacaron la mejor versión del crack rosarino. Guardiola lo dirigió desde la temporada 2008/09 hasta la 2011/12. Ambos fueron los pilares de un Barcelona que conquistó 14 trofeos, incluidas dos UEFA Champions League y tres Ligas españolas. Pero además, bajo su ala, Messi ganó tres de sus seis Balones de Oro y dos Botas de Oro, entre otros títulos individuales.

Pep aprovechó el talento de un Messi que comenzó siendo un extremo derecho muy desequilibrante pero que acabo jugando de ‘falso 9′, incrementando sus números goleadores y siendo influyente en todo el frente de ataque.

Lionel Messi ganó la Champions League bajo el ala de Luis Enrique en la temporada 2014/15.

Con Luis Enrique compartió tres temporadas, desde la 2014/15 hasta la 2016/17. Fueron años muy fructíferos también porque el Barça ganó nueve títulos –incluida la Champions 2014/15– y además Messi ganó otro Balón de Oro y Bota de Oro. En aquellos años, La Pulga ya era un jugador mucho más experimentado y formó un tridente letal junto a Luis Suárez y Neymar.

Este domingo saldrá a la luz esta charla en la que Messi también habló a corazón abierto y confesó que a veces le gustaría no estar en sus zapatos y pasar más desapercibido. “Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo. Me gustaría poder disfrutar de ir a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos”, confesó.

En este diálogo con la Sexta, el capitán del Barcelona también admitió los últimos meses fueron realmente difíciles para él: “Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada, pero hoy por hoy estoy bien. Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que la entidad está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona pero estoy con ganas.”

