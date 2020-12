“Yo habría vendido a Messi”: la tajante decisión que hubiera tomado el actual presidente interino del Barcelona

El presidente de la Comisión Gestora aseguró que habría vendido a Messi por el bien económico del club - REUTERS/Albert Gea

El actual presidente de la Comisión Gestora que preside el Barcelona a la espera de las próximas elecciones, Carles Tusquets, fue determinante al hablar de la situación financiera en la que se encuentra el club y explicó por qué habría vendido a Lionel Messi cuando presentó el famoso burofax pidiendo hacer uso de la carta de libertad.

En diálogo con el programa radial “El Món” de RAC1, el empresario español y tesorero del club, reconoció que “económicamente hablando yo hubiera vendido a Leo Messi en el mercado de verano (Junio). Tanto por lo que te ahorras de la masa salarial como por los que ingresas”.

“Pero esto lo debe consensuar el cuerpo técnico. La Liga exige actualmente unos límites salariales y eso hubiera ayudado a afrontarlos”, explicó.

Carles Tusquets es el presidente de la Comisión Gestora que preside el Barcelona -. EFE/Toni Albir/Archivo

Por negativa del expresidente Josep Maria Bartomeu, Messi se quedó y, ahora, forma parte de un vestuario que se ha rebajado el sueldo, y futuros variables, en un acuerdo salarial realizado a medias entre la Junta de Bartomeu, que lo inició, y la Gestora.

“Hubo una parte de la rebaja salarial con la Junta de Bartomeu. Nosotros hemos pospuesto la parte más grande que cobrarán en los próximos cuatro años”, apuntó Tusquets.

“Tener el Camp Nou cerrado supone ingresar 320 millones menos. La situación es horrible, pésima, pero cuando se reabra mejorará de golpe, así que hay esperanza”, detalló en lo que se refiere a una de las principales fuentes de recaudación.

A su vez, también remarcó que el mítico estadio se está cayendo a pedazos y es una obligación reformarlo con urgencia: “Hay zonas en la que está cayendo literalmente. Hay una parte de la estructura del Camp Nou que esta cayendo. En alguna puerta de entrada al estadio han caído trozos del techo. Hay que hacer obras de forma urgente”.

Tusquets habló de la posibilidad de contratar a Neymar - REUTERS

Finalmente, el máximo directivo de forma provisoria fue consultado sobre la posibilidad de volver a fichar a Neymar, quien abandonó la institución en agosto del 2017 y ahora lanzó unas explosivas declaraciones en las que se mostró deseoso de volver a jugar con Messi.

“Si Neymar viene gratis, se podría plantear. Si no, no hay dinero para pagar. A no ser que un nuevo presidente venga con un milagro en la mano. Si se vende y el cuerpo técnico está de acuerdo, ¿'why not’?”, se preguntó sobre un hipotético regreso del jugador brasileño.





