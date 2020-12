Didier Drogba le dedicó una carta de amor a Maradona: “Es el fin de mi fútbol”

Pasaron ocho días y el dolor es el mismo. El mundo del fútbol aún llora la muerte de Diego Armando Maradona. Los hinchas y los propios futbolistas aún no digieren que el mejor jugador de todos los tiempos se fue y, desde todos los rincones del planeta, siguen apareciendo homenajes dedicados al Diez.

Esta vez, el protagonista de uno de los gestos más conmovedores hacia Pelusa fue Didier Drogba, quien con una carta de amor se despidió del campeón del mundo de 1986. La misma fue publicada en la revista France Football y en ella Didi dejó entrever toda la admiración y el cariño que le tenía al astro argentino.

“Siempre quise ser Maradona”, así tituló su texto uno de los mejores jugadores africanos de la historia. A lo largo de este, el ex Chelsea hace un repaso de su carrera y la vincula a los momentos que lo unieron a Diego. “Es el fin de ‘mi’ fútbol. Es el fin de la idea que siempre he tenido y de la que tú eras a la vez símbolo, modelo y portavoz. Un fútbol lleno de vida, atrevimiento, picardía y libertad”, fue una de las declaraciones que hizo.

Drogba reveló que durante su infancia, cuando jugaba en los potreros de Costa de Marfil, siempre utilizaba una vieja camiseta de la selección argentina que le había regalado su tío y que, inspirado por un viejo VHS que conservaba del Mundial de 1986, le pedía a sus compañeros que lo apodasen “Diego”.

Para el ex goleador de 42 años, “el día más feliz de su carrera” fue sin dudas cuando pudo por fin conocer en persona a su ídolo. Fue en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y tan solo una simple frase del Diez alcanzó para que Didi guarde aquel recuerdo en su corazón. “Siempre recordaré que me besaste y dijiste: ‘¡Drogba, bomba!’ No sé si te diste cuenta, pero ya no tocaba el suelo. Y me tomó un tiempo volver a bajar. Fue un poco como mi Balón de Oro”, detalló.

“Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente, es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te quise mucho”, concluyó en su carta que rápidamente se hizo viral.

LA CARTA COMPLETA DE DROGBA A MARADONA:

Siempre quise ser Maradona:

El día que dejé mi carrera como jugador, fue como si mi sueño de la infancia hubiera terminado. Esa ‘pequeña muerte’ había sido difícil de vivir, porque de repente nos encontramos un poco desnudos, sin horizonte, sin meta que alcanzar, sin sueño que superar.

Ahora, con tu desaparición, es mucho más que el sueño de un niño que se desvanece: es el fin de ‘mi’ fútbol. Es el fin de la idea que siempre he tenido y de la que tú eras a la vez símbolo, modelo y portavoz. Un fútbol lleno de vida, atrevimiento, picardía y libertad.

Nací en el fútbol contigo. Tu Copa del Mundo en 1986 me la sé a la perfección. Terminé dañando el VHS de tus jugadas, por verlo cientos de veces. La primera camiseta que tuve fue la de Argentina, me la trajo mi tío de un torneo en Sudamérica.

En la cancha, le decía a mis amigos que me llamasen ‘Diego’. Esa camiseta de Argentina fue mi segunda piel mucho tiempo; la llevo como un gran tesoro. Tú dabas la impresión de que siempre fuiste un niño en la cancha, que imponía su ley entre adultos. Y que nunca creció. Cuando perdiste la final de Italia 1990, lloré contigo. Estaba desconsolado por verte triste, después de toda la felicidad y alegría que nos dabas. Para mí, era injusto.

Cuando clasificamos al Mundial con Costa de Marfil en 2005, me puse a llorar y pensé en ti. Finalmente, lograría, como tú, mi ídolo, disputar un Mundial. Se me vinieron los recuerdos de niño, con mi camiseta argentina. Lo curioso es que mi primer partido del Mundial fue contra Argentina. Y eso que incluso marqué. En esta ocasión te vi de lejos pero no me había atrevido a acercarme.

Soy tímido aunque no siempre se nota. De repente, yo, el capitán de la selección marfileña y jugador del Chelsea, me sentí como un niño muy pequeño delante de ‘mi Dios’.

En 2008, casi me encontré contigo, ¡pero elegiste el período de la Copa Africana de Naciones para venir a visitar a los Blues! Cuando supe que habías podido conocer a todos mis compañeros de equipo mientras yo estaba en Ghana, ¡estaba loco!

Finalmente, pude encontrarme con vos en 2018, con motivo del Mundial. No tengo miedo de decir que fue el mejor día de mi carrera. Siempre recordaré que me besaste y dijiste: ‘¡Drogba, bomba!’ No sé si te diste cuenta, pero ya no tocaba el suelo. Y me tomó un tiempo volver a bajar. Fue un poco como mi Balón de Oro.

En los últimos años, pensé que podía adivinar la tristeza y el arrepentimiento en tu mirada a menudo perdida. Es una locura porque solo hablé contigo durante diez segundos y todavía tengo la impresión de que te conozco tan bien. Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente, es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te quise mucho.

