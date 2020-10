Sale a la luz el surrealista primer diálogo entre el último refuerzo del Barcelona y Lionel Messi

Sergiño Dest contó detalles de su primera charla con Lionel Messi

La hora de la verdad comenzó para Ronald Koeman y Barcelona. El club catalán decidió realizar una importante renovación luego de una histórica eliminación ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions. Se concretaron algunas salidas de peso, como Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suárez, Rafinha, Nélson Semedo o Arthur y, además de Miralem Pjanic, llegaron varias jóvenes apuestas, entre las que sobresalen Trincao, Pedri y Sergiño Dest.

El lateral derecho holandés nacionalizado estadounidense de 19 años fue la última incorporación del equipo azulgrana y desde un primer momento dejó en claro su fanatismo y admiración por Lionel Messi, el capitán y figura del cuadro español. “Es el mejor jugador de todos los tiempos, será maravilloso jugar con él. Me quedaré sin aire en los pulmones por él”, expresó el joven que es comparado con Dani Alves y que estuvo cerca de ser transferido desde Ajax al Bayern Munich.

Durante una entrevista con la cadena televisiva NOS, Dest contó detalles del surrealista primer diálogo que mantuvo con su ídolo. “Messi no habla en inglés, pero fue muy especial conocerlo. Si soy honesto, no sé lo que me dijo, pero ambos sonreímos. Todo debe estar bien, ¿no?”, soltó entre risas. El marcador de punta aún no sabe hablar en español, pero apuesta al “idioma de la pelota” para crear una conexión con la Pulga.

Sergiño Dest hizo su debut en Barcelona ante la lesión de Jordi Alba (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

El Barça desembolsó 21 millones de euros (USD 24,6 millones), más cinco en variables por Sergiño Dest para que sea el nuevo dueño del lateral derecho tras la salida de Semedo rumbo al Wolverhampton de la Premier League. Su principal contrincante por el puesto será Sergi Roberto, uno de los cuatro capitanes del plantel.

El hombre de la selección estadounidense, que llegó a disputar tres partidos en el inicio de esta temporada con la camiseta del Ajax, tuvo su debut en Barcelona el pasado fin de semana en la igualdad 1 a 1 ante Sevilla. Ingresó faltando 15 minutos para la finalización del juego por el lesionado Jordi Alba.

Dest, que estuvo cerca de recalar en el último campeón de la Bundesliga, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de los españoles para abandonar el club holandés: “Elegí el Barcelona porque siempre he soñado con jugar en el Barça. Ronaldinho es mi ídolo y una leyenda en este club. Cuando me enteré del interés del Barça, no tuve que pensarlo dos veces”.

Con Koeman como director técnico, los catalanes iniciaron su camino en la Liga con goleadas ante Villarreal y Celta de Vigo y con una igualdad ante Sevilla. Con 7 unidades se ubica en la quinta colocación, a tres del líder Real Madrid, entidad que ya disputó cuatro partidos.

