Revelan video del allanamiento en la cárcel Picañela de Ibagué contra alias Sergio: encontraron su celular y evidencias de extorsión

El Gaula de la Policía Nacional encontró un celular que tenía, documentos, conversaciones y audios que dejaban en evidencia los casos de extorsión que dinamizaba - crédito @LaPaginaC/X

Medios de comunicación difundieron un video que muestra cómo fue el operativo que llevó a cabo el Gaula de la Policía Nacional el 28 de abril de 2026 en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Medida de Seguridad de Ibagué “Picaleña”, en el departamento del Tolima. La diligencia se realizó en el patio 10, donde está recluido el extorsionista conocido como alias Sergio o David, al que las autoridades le estaban haciendo seguimiento.

“Las investigaciones permitieron determinar que inicialmente este tipo de audios y acciones intimidatorias estuvieron orientadas a afectar y generar temor en algunos sectores productivos del departamento del Huila, mediante amenazas y constreñimientos dirigidos a comerciantes, empresarios y ciudadanía en general”, detalló la Policía Nacional en un comunicado.

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En ese operativo, las autoridades lograron incautar el celular del señalado criminal y, tras varios análisis del dispositivo que se adelantaron, concluyeron que el sujeto también sería el responsable de elaborar y difundir un audio en el que se respalda la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico.

Alias Sergio es señalado de afectar y generar temor en algunos sectores productivos del departamento del Huila - crédito Inpec/sitio web y captura de video/@LaPaginaC/X

“Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca, porque ahí si lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se indica en la grabación.

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El video del allanamiento muestra a los agentes del Gaula llegando a la celda de alias Sergio, que también fue interrogado, y encontrando un teléfono Motorola. En el dispositivo hallaron evidencias de dinámicas de extorsión que impulsaba el sujeto, comunicados falsos de las disidencias de las Farc que al parecer utilizaba para amenazar a la población y grabaciones que enviaba a las víctimas para amedrentarlas:

“ Compañeritos, compañeritas, la orden es clara y precisa. Hasta que se carnetice todas las veredas, habrá clase ”.

“Compañeros, los que ya me han enviado el nombrecito de sus veredas, agradecido. Y los que me faltan, pues que me hagan el favor y me hagan llegar el nombre de la vereda para tenerlo registrado y así mismo poderlo llamar por vereda. Entonces, muchas gracias”.

El ministro Pedro Sánchez aseguró que la grabación corresponde a un criminal identificado como alias Sergio, que no tiene relación alguna con las disidencias de las Farc - crédito @mindefensa/X

La Policía Nacional indicó que en la diligencia de registro y allanamiento también encontraron varias libretas que estaban en poder de alias Sergio, en las que estaban los nombres de las víctimas a las que extorsionaba.

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En consecuencia, informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se van a adelantar todas las investigaciones requeridas para “identificar plenamente a los responsables” de estos hechos delictivos.

La falsa vinculación de alias Rogelio Benavides en el caso

Por otro lado, en una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que el señalado extorsionista no tiene ningún vínculo con las disidencias de las Farc. Su aclaración surgió porque en los medios de comunicación y en las redes sociales se difundió desinformación al respecto.

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El candidato Iván Cepeda se refirió al audio en el que se expone un apoyo a su candidatura. Se dijo que correspondería a un disidente de las Farc, pero se trata de un extorsionista - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube

Antes de que las autoridades pudieran corroborar el origen del audio en el que alias Sergio afirma estar a favor de la candidatura de Iván Cepeda, se aseguró que la persona de la grabación era alias Rogelio Benavides, un cabecilla de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Sin embargo, las indagaciones oficiales evidenciaron que el recluso no está relacionado con las facciones lideradas por “Calarcá” ni con las que están bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

La información falsa que surgió al respecto terminó afectando la campaña del aspirante del Pacto Histórico, que calificó la grabación como un “montaje” y denunció públicamente que está siendo víctima de una campaña de desprestigio.

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“Yo no dudo en calificar de un montaje, y de un montaje que se suma a tantos otros que se han venido haciendo en mi contra, en contra del Pacto Histórico, en contra de la Alianza por la Vida (...). Es, claramente, una estrategia sucia”, señaló.