Una figura del Arsenal reveló los motivos por los que rechazó ir al Barcelona de Koeman via REUTERS

Desde que desembarcó en el Barcelona con el objetivo de impulsar un nuevo proyecto deportivo que deje atrás la humillante eliminación a manos de Bayern Múnich por la Champions League y devolverle al club la gloria de años anteriores, Ronald Koeman pisó fuerte en el plantel del Culé al elaborar una gran lista de jugadores prescindibles con los que no contaría en esta temporada que comenzó. Uno de ellos fue Luis Suárez, quien finalmente partió hacia el Atlético Madrid y al que todavía le siguen buscando un reemplazante en el Blaugrana.

De esta manera, mientras varios nombres aún resuenan por los pasillos del Camp Nou para llenar el lugar que dejó el uruguayo, un delantero de nivel internacional reveló los motivos por los que rechazó al elenco catalán luego de que este haya ofertado por su ficha.

Se trata de Pierre Emerick Aubameyang, del Arsenal de Inglaterra, quien le confirmó a un medio francés que estuvo bajo la lupa del Barça pero que prefirió quedarse en los Gunners. “Hubo varias ofertas, en particular del Barça, pero también de otros clubes”, destacó en Canal+.

Hubo varias ofertas, en particular del Barça, pero también de otros clubes”, reveló Aubameyang via REUTERS

El gabonés de 31 años fue uno de los tantos nombres que sonó para fortalecer la ofensiva del equipo capitaneado por Lionel Messi, al igual que el de Lautaro Martínez o Memphis Depay. Claro que, según el ex Borussia Dortmund la decisión de no recalar en el Barcelona fue de él. "Mi prioridad era quedarme por dos motivos: el primero es el técnico, Mikel Arteta. Hablamos bastante durante el encierro. Estábamos en casa, conversamos varias veces y me convenció con el proyecto. Arteta me dijo: ‘Puedes irte. No sé qué piensas, pero puedes marcharte y ganar en otro club o puedes quedarte aquí y dejar un legado’”, señaló.

La otra razón que hizo que el futbolista prefiera quedarse en el Norte de Londres fue el del vínculo que desarrolló con los fanáticos del Arsenal desde su llegada en 2018: “En segundo lugar, por el cariño que recibo de los hinchas y de la gente del club. Desde que estoy aquí me trataron como a uno de los suyos, y como soy uno de los suyos, me voy a quedar”.

Desde el Barcelona, siempre informaron que la prioridad a la hora de incorporar un centrodelantero era el argentino que se desempeña en el Inter de Milán, pero las constantes negativas por parte del Neroazzurro ante las distintas ofertas que supuestamente acercó el Culé fueron apagando esa ilusión de sumar al Toro. Fue allí donde apareció la opción de Aubameyang, de similares características, pero de menor precio claro está debido a su edad. En 2018, el Arsenal lo había adquirido por 64 millones de euros, pero según la tasación del mercado actual, la ficha del gabonés estaría por debajo de los 60 millones de la moneda europea.

Sin Martínez y ante la negativa del jugador de los Gunners, todo indica que Koeman deberá conformarse con los atacantes que tiene en su plantel. Quizá eso explica la disposición táctica que utilizó en el debut oficial ante el Villarreal este último fin de semana, cuando posicionó a la Pulga como falso '9′, quien rotó por el centro de la ofensiva con Antoine Griezmann. Una variante encontrada ante la ausencia de un delantero de área como lo era Suárez.

Más sobre este tema:

Messi pondrá su avión privado para que los jugadores convocados por Scaloni puedan viajar a la Argentina

El entrenador del PSG estalló contra Neymar: “Jugó como si fuese parte de un equipo de relevos, necesito que sea un líder”

Qué dijo Koeman sobre los goles de Suárez en su debut en el Atlético Madrid, tras ser descartado