El entrenador del PSG estalló contra Neymar: “Jugó como si fuese parte de un equipo de relevos, necesito que sea un líder”

Un doblete del argentino Mauro Icardi, con sendas asistencias de Mbappe, dio un cómodo triunfo al PSG ante el Reims (0-2), en un partido controlado en todo instante por el conjunto parisino, que puso en liza a todas sus grandes estrellas, y con el que se cierra la quinta jornada de la máxima división francesa.

Sin embargo, el resultado y la posesión de balón no le bastaron al entrenador Thomas Tuchel para irse conforme del Stade Auguste-Delaune II y se lo hizo saber a la prensa una vez finalizó el encuentro.

“Dominamos, ganamos y es positivo. Pero no conseguimos despegarnos antes del descanso y después concedimos demasiados espacios”, consideró el alemán, quien al mismo tiempo aseguró que debían “haber matado el partido a los veinte minutos”, cuando los goles llegaron a los 8 y a los 69.

Icardi convirtió un doblete en la tercera victoria consecutiva del PSG

A pesar de la cuota goleadora de Icardi y de la asistidora del astro francés, el entrenador fue crítico con el sector ofensivo, haciendo hincapié en el desempeño de Neymar: “Jugó como si fuese parte de un equipo de relevos, cuando yo necesito que sea el líder del equipo”.

El ex Barcelona modificó su posición en el campo y se lo vio más cerca de la línea de mediocampistas que en su función de atacante: “Ese no era el plan, ha sido demasiado defensivo”, destacó Tuchel y agregó: “Espero más calidad, seriedad y precisión de mis hombres”.

El conjunto parisino está actualmente en el séptimo lugar de la Ligue 1 con nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas y se ubica a cuatro unidades del líder Rennes.

A pesar del toque de atención que recibió Neymar por parte de Tuchel, el técnico quiso aclarar que, “lo que más me preocupa, de hecho, es la decisión del Comité disciplinario”. El próximo miércoles se dará a conocer la sanción que podría caerle al brasileño si se hacen efectivos los reclamos que realizó el Marsella tras el polémico enfrentamiento con Álvaro.

Antes del duelo por la quinta jornada de la liga, el técnico también se mostró incómodo por lo que podría suceder: “Hay una gran, gran diferencia en el número de suspensiones. No lo puedo aceptar y no lo quiero aceptar pero lo tengo que aceptar y no lo puedo entender en absoluto”. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha impuesto suspensiones de 14 partidos para los jugadores del PSG y cuatro para los del OM.

Para remarcar quedó la conexión Incardi-Mbappe, la cual no pudo funcionar mejor ya que ambos fueron los grandes protagonistas del tercer triunfo consecutivo del PSG, que había caído en las dos primeras jornadas con el Lens y el OM.





