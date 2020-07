Escándalo en la Premier League por la decisión del TAS sobre el Manchester City: “Ayer no fue un buen día para el fútbol”

Klopp y Mourinho hablaron de la decisión del TAS

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, arremetió contra la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que levantó la sanción de la UEFA contra el Manchester City al asegurar que no fue un buen día para el fútbol.

El TAS concluyó, después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló “fondos de capital” como “ingresos de patrocinadores”, pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. Le levantó la sanción de dos años sin competir en torneos de Europa y lo castigó con 10.000 euros por no cooperar en la investigación.

“Sinceramente no creo que ayer fuera un buen día para el fútbol”, dijo Klopp este martes y agregó: “Creo que el fair play financiero (FFP) es una buena idea, porque está ahí para proteger a los equipos y proteger a la competición. Esa era la idea en un principio, que nadie gastase de más”.

El City podrá jugar la próxima edición de la Champions League

Al mismo tiempo, el alemán consideró que no depende de él juzgar: “Pero creo que debería seguirse el FFP, que debe permanecer, es un tipo de fronteras a las que puedes ir, pero no superarlas, y eso es bueno para el fútbol. Si no se hace así las personas o países más ricos pueden hacer lo que quieran”.

Además, en la misma rueda de prensa, aseguró que, si no se cumple el FFP, “hará que la competencia sea realmente difícil y creo que eso conduciría automáticamente a una especie de Superliga mundial con unos 10 clubs y todo dependería de quiénes fueran sus dueños y no de los nombres de los clubs, tiene sentido tener estas reglas del FFP”.

Finalmente, también destacó que el hecho de que ahora el Manchester City juegue la próxima edición de la Champions League podría beneficiar al Liverpool en la lucha por retener el título de liga el año próximo, “porque no tendrán 10 o 12 partidos menos, en ese caso ningún otro equipo hubiera tenido una oportunidad en la Premier”.

Klopp y Guardiola lucharon por la Premier League

Otro de los que también habló sobre el levantamiento de la sanción que en un principio le impuso la UEFA al City fue José Mourinho: “Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión”.

“Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra”, sentenció.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tras el fallo del TAS, el Manchester City saldrá a romper el mercado: las 4 figuras que tiene en la mira

¿Los extraterrestres se llevaron a Lionel Messi? La simpática publicidad que protagonizó el capitán del Barcelona

Barcelona hizo oficial su nueva camiseta para la próxima temporada