El ex delantero del Chelsea fue comprado por el club blanco a pedido de Zinedine Zidane a cambio de más de 110 millones de dólares, sin embargo aún no ha alcanzado el nivel esperado. “Antes del primer partido de La Liga en Vigo sentí dolor en el muslo pero me pasa a veces y creía que se me pasaría. Zidane y el doctor insistieron en hacer pruebas y vimos una pequeña lesión y tuve que parar tres semanas y tardé en agarrar el ritmo”, explicó en diálogo con Sport/Foot Magazine de Bélgica.