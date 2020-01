“No debí hacerlo, pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Pensé en hacer otras cosas antes que pegarle una patada, pero me quedó eso. Le fui a pedir disculpas porque creo que no se debe hacer eso”, dijo Valverde una vez finalizado el partido sobre la acción que pudo haber cambiado el destino de la definición. A partir de sus declaraciones, el mundo del fútbol se refirió a lo sucedido. Todo a la espera de la sanción que se le impondría a una de las grandes revelaciones del Real Madrid en la temporada.