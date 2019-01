"Si hay mucho viento no puedo trabajar", le dijo a Goal en una entrevista de 2016 en la que reconoció que aún quería convertirse en futbolista profesional. Además, confesó entonces que sus padres tenían mucho miedo cuando se fue de África, rumbo a Francia: "Mis padres tenían miedo de que pudiera ser un traficante de drogas o algo así, si no funcionaba lo del fútbol. No tengo educación".