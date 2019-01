"Se sentó al lado mío y me preguntó qué hora era, pero cuando se la dije me dí cuenta que no pensaba irse. Así que atiné a guardar mi celular cuando dijo: 'Dame el celular, no intentes hacer nada porque estoy armado'", relató Viana sobre el hecho que ocurrió el sábado en Río de Janeiro cuando aguardaba por un Uber.