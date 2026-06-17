Rafael Pardo lanzó advertencia sobre la segunda vuelta: “El voto no es por el candidato perfecto, sino por el error que podamos corregir después”

El exministro y excandidato presidencial se refirió a la difícil elección que deberán tomar los colombianos, entre el oficialista Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella - crédito @lavozdepardo/X

En la víspera de la segunda vuelta presidencial, que se adelantará el 21 de junio de 2026, el exministro y exaspirante al cargo Rafael Pardo Rueda se animó a plasmar en sus redes sociales un breve, pero sustancioso diagnóstico crítico sobre el escenario que enfrentarán los votantes al acudir a las urnas: cuando deban elegir entre el senador oficialista Iván Cepeda Castro y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

El exministro, figura clave de la política colombiana desde hace más de cuatro décadas, y que ahora se apoya en la inteligencia artificial para llevar a sus seguidores sus ideas, sostuvo que “el voto no es por el candidato perfecto, sino por el error que más podamos corregir después”. Una dicotomía que representa, en sí, la compleja elección que deba surtirse entre ambos perfiles, tras cumplirse la primera vuelta el 31 de mayo.

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Rafael Pardo está convencido de que los colombianos, pese al escenario adverso que se avizora, deben acudir de manera masiva en las urnas - crédito Carlos Ortega/EFE

Su reflexión, articulada en su perfil, La Voz de Pardo, puso en el foco la desconfianza y el escepticismo que predominan en el electorado ante las propuestas y trayectorias de ambos aspirantes. En su diagnóstico, el político bogotano reconoció que el panorama político actual “no invita al optimismo” y agregó que “la oferta de candidatos genera más dudas que confianza”, de cara a lo que necesita el país para el próximo cuatrienio.

A su vez, para Pardo la situación obliga a los ciudadanos a votar no por convicción, sino por una suerte de cálculo pragmático: “Como demócrata convencido, siento la obligación de votar por alguien, aunque reconozco que cualquier opción parece un salto al vacío”. La declaración, recogida por varios medios nacionales, expone la percepción de un proceso electoral dominado por la incertidumbre y la falta de alternativas sólidas.

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¿Cómo ve a Rafael Pardo a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella?

En ese sentido, el candidato del progresismo representa, según el político, un motivo de inquietud. Según su análisis, existen tres factores esenciales que explican este temor. “La posibilidad de una constituyente que cambie las reglas del juego político, su modelo de paz total con los grupos armados y el riesgo de una estatización progresiva de la economía”, expresó el exministro en su publicación en redes sociales.

Dos formas distintas de ver el país estarán en consideración de los colombianos en la contienda del 21 de junio - crédito Colprensa

De esta manera, fue enfático en advertir sobre el impacto de estas propuestas en la estabilidad institucional y el funcionamiento del sistema democrático colombiano. Para el exministro, la preocupación inmediata se centra en la salud pública: un asunto que es de su entero interés por su condición, “que ya de por sí atraviesa una crisis profunda”, expresó el veterano exfuncionario del Gobierno y excandidato presidencial.

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Por otra parte, Pardo está convencido de que De la Espriella tampoco logra disipar las dudas de parte del electorado. Para el exministro, “el candidato conocido como el Tigre no convence como el liberal que dice ser”, pese a su anuncio de respetar la Constitución vigente. Y todo porque considera que su retórica ha alimentado sospechas sobre su verdadero compromiso con los derechos humanos en Colombia.

“Lo que más inquieta es la posibilidad de encontrarnos con un autócrata disfrazado de ejecutor. Promete respetar la constitución actual, pero sus palabras generan más dudas que certezas, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos”, puntualizó el exministro en su concepto, al plantear el escenario de una disputa electoral entre lo que sería, a su juicio, la “incertidumbre y el riesgo”.

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Para esta jornada están convocados a las urnas un total de 41.421.973 ciudadanos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Y es que Pardo sintetizó ese dilema con una frase que ha marcado el debate electoral de la semana. “Votar en estas elecciones se siente como elegir entre la incertidumbre y el riesgo. Y aun así, hay que votar. Y entre la incertidumbre y el riesgo, el voto no es por el candidato perfecto, sino por el error que más podamos corregir después”, remarcó el líder político del liberalismo, que generó reacciones en las redes sociales.

El testimonio del político adquiere mayor relevancia por su trayectoria y por el desafío personal que ha enfrentado tras sufrir un accidente cerebrovascular. A raíz de una complicación en la aorta, el exministro perdió la fluidez del habla, aunque conservó intacta su lucidez intelectual, que plasma con la ayuda de las plataformas tecnológicas, como la reconstrucción digital de su voz a partir de registros sonoros.

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