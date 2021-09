Los All Blacks no tuvieron piedad con Los Pumas y se impusieron con un contundente 39-0 en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sufrió esta madrugada una derrota aplastante frente a los All Blacks de Nueva Zelanda, vencedores por 39-0 en un partido de la tercera fecha del Rugby Championship que se disputó en el Cbus Super Stadium de Gold Coast, Australia.

Los hombres de negro fueron verdugos impiadosos de los argentinos con la conquista de cinco tries, cuatro conversiones y dos penales. El fullback Jordie Barrett, con 14 puntos, fue el máximo anotador del encuentro que dejó a los All Black en el tope de la clasificación del torneo.

Después de sus victorias ante Australia en las dos primeras fechas, los All Blacks -máximos ganadores del Championship con 6 títulos- lideran las posiciones con 15 unidades, seguidos por el campeón mundial Sudáfrica (9), que a continuación jugaba con los Wallabies en el mismo escenario.

Los Pumas, últimos sin puntos, buscarán revancha ante los potentes hombres de Nueva Zelanda el próximo sábado desde las 7:05 en la cuarta jornada del certamen programada en Brisbane, también en Australia.

Los argentinos llevan dos partidos sin poder anotar ni siquiera un punto frente a los neozelandeses, a quienes vencieron el año pasado por primera vez en su historia: 25-15 en Sydney, el 14 de noviembre, por el Tres Naciones.

Dos semanas después de aquel hito de Los Pumas, los All Blacks se vengaron con un triunfo por 38-0 en Newcastle y hoy lo hicieron con números muy similares en Gold Coast.

Los oceánicos borraron de la cancha al equipo de Mario Ledesma, que pese a su gran esfuerzo defensivo (199 tackles) no pudo contener el aluvión negro. Con una posesión del 62 por ciento, administrada mayoritariamente en campo adversario, los All Blacks superaron con nitidez a los albicelestes, que con el correr de los minutos resquebrajaron su estructura de contención producto del agotamiento físico.

Los Pumas marchan en el último lugar del torneo (Foto: EFE)

Síntesis

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, David Havili y George Bridge; Beauden Barrett y TJ Perenara; Dalton Papalii, Luke Jacobson y Akira Ioane; Scott Barrett y Brodie Retallick (capitán); Nepo Laulala, Asafo Aumua y Karl Tu’inukuafe. Entrenador: Ian Foster.

Ingresaron: Joe Moody, Samisoni Taukei’aho, Tyrel Lomax, Damian McKenzie, Quinn Tupaea, Tupou Vaa’i, Brad Weber y Ethan Blackadder.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Santiago Cordero; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán) y Facundo Gigena. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Emiliano Boffelli, Tomás Lavanini, Santiago Chocobares, Juan Martín González, Enrique Pieretto, Carlos Muzzio, Facundo Bosch y Gonzalo García.

Tantos en el primer tiempo: 10m. try de Ioane (NZ), convertido por Barrett; 34m. penal de Barrett (NZ), 37m. try de Reece (NZ) y 42m. try de Papalii (NZ), convertido por Barrett.

Resultado parcial: Nueva Zelanda 22 - Argentina 0.

Tantos en el segundo tiempo: 6m. try de Jacobson (NZ), convertido por Barrett; 30m. try de Jacobson (NZ), convertido por Barrett y 38m. penal de Barrett (NZ).

Resultado final: Nueva Zelanda 39 - Argentina 0.

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Cbus Super Stadium (Gold Coast, Australia).

