Boca presentó a Juan Ramírez, su nuevo refuerzo: “A cualquier jugador le gustaría estar en este club”

Boca pisó el acelerador en las últimas horas del mercado de pases e hizo oficial la contratación de un nuevo futbolista: Juan Ramírez se realizó la revisión médica y fue confirmado como refuerzo del plantel que comanda Miguel Ángel Russo. El ex atacante de San Lorenzo, que se marchó de su club en medio de un conflicto, es el cuarto apellido nuevo del Xeneize que está por sellar, además, a una quinta incorporación.

El atacante tiene 28 años y cuenta con una particularidad: compartió plantel con Juan Román Riquelme en el 2014 cuando ambos guiaron a Argentinos Juniors rumbo al ascenso a primera. Surgió del Bicho, pero su carrera continuó en Colorado Rapis de la MLS de Estados Unidos, Almería de España, Talleres de Córdoba y San Lorenzo, entidad en la que desembarcó durante el 2019 y que abonó alrededor de un millón y medio de dólares por el 60% de su ficha.

El talentoso jugador decidió no disputar con el Ciclón la primera fecha de este torneo a la espera de que se cierre su transferencia a Boca y desató un conflicto entre las partes involucradas. “Las puertas están abiertas para el que se quiera ir de San Lorenzo, a un jugador que no se quiere quedar es muy difícil convencerlo, pero las condiciones las ponemos nosotros, no Boca. No nos gusta que nos impongan las cosas”, advirtió por entonces con fastidio Mauro Cetto, manager del club de Boedo. Tras ser apartado del plantel profesional, el camino se allanó para Ramírez quien se hizo la revisión médica y ya fue anunciado como nueva cara del Xeneize.

Si bien todavía no se oficializaron los detalles, Ramírez firmó un contrato por tres temporadas y el club abonaría cerca de tres millones y medios de dólares por su contratación. “Sabía del interés, me entero unos pocos días antes que arranque el campeonato por eso tomé la decisión que tomé. No me comentaron de dicha oferta, hubo una ruptura ahí que es difícil volver. Fue una de las razones por las que decidí no concentrar ese día”, expresó Ramírez en conferencia. “Hay muchas versiones que se dijeron, pero falta mi palabra que quiero que sea escuchada, podemos hacer después más adelante una nota”, agregó de este tema.

“A cualquier jugador le gustaría estar en Boca, tengo el privilegio de estar acá. Quiero disfrutarlo y dejar todo en cada partido que me toque, desde el lugar que me toque”, afirmó.

Tras los arribos de Esteban Rolón, Norberto Briasco y Nicolás Orsini, sumado al retorno de Marcelo Weigandt tras su préstamo en Gimnasia de La Plata, Boca espera hacer oficial en las próximas horas a su quinto refuerzo: el peruano Luis Advíncula, quien tendrá contrato hasta 2024.

Ramírez, por lo pronto, advirtió que está “a disposición de Russo” y todavía no se sabe si el entrenador lo sumará al equipo que viajará a Córdoba para enfrentar a Talleres este sábado desde las 15.45 por la 4ª fecha de la Liga Profesional. “Tuve el privilegio de poder hablar con Miguel (Russo), me dijo algunas cuestiones tácticas”, agregó.

“Mi relación con Román es muy buena. Compartí plantel en Argentinos y tuvimos el privilegio de ascender. Quedó una linda relación. Hablamos bastante. Hubo un llamado pero para hacerme saber que había una oferta y que el club verdaderamente me quería”, reconoció sobre su vínculo con el vicepresidente Riquelme.

